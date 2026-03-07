Festa della Donna: Belvedere a Palazzo Lombardia aperto al pubblico dalle 10 alle 18

Dopo il grande successo di San Valentino, il Belvedere Berlusconi riapre al pubblico domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il 39esimo piano di Palazzo Lombardia (ingresso N1) accoglierà i visitatori dalle ore 10 alle ore 18 con un photobooth a tema e l’immancabile vista mozzafiato sulla città di Milano. Le donne che parteciperanno riceveranno anche un originale gadget (fino a esaurimento scorte) in omaggio alla moda e ai capoluoghi lombardi.

Per accedere al 39esimo piano in questa occasione non è necessaria la prenotazione. È previsto un ingresso prioritario per persone con disabilità e donne in gravidanza ed è vietato l’accesso agli animali, fatta eccezione per i cani guida che assistono le persone ipovedenti.

In concomitanza con l’apertura del Belvedere Experience, sarà possibile partecipare anche ad altre attività organizzate nelle aree circostanti. Piazza Città di Lombardia, infatti, ospita le installazioni dedicate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, l’area giochi pensata per i più piccoli, le sculture in legno di Leo Doghi e l’Eni Winter Village con la pista di sci di fondo urbana.

Infine, nello Spazio IsolaSET di via Galvani 27, sarà aperta gratuitamente al pubblico anche la mostra ‘Oltre la soglia del tempo: cinquant’anni di visioni’ del pittore Luciano Bonetti. Con oltre cento opere selezionate, l’esposizione ripercorre l’evoluzione stilistica dell’artista contemporaneo, dalle sperimentazioni materiche alle opere più astratte.