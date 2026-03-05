ACI, dal 26 marzo al 29 torna la coppa Milano – Sanremo

Questo anno la Coppa Milano-Sanremo, la corsa automobilistica più antica d’Italia, celebra il suo 120esimo anniversario con il ritorno ufficiale della diciassettesima edizione della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, in programma dal 26 al 29 marzo 2026.

La gara ha l’obiettivo di promuovere non solo la sua storicità e il valore sportivo, ma anche l’eccellenza dei territori che attraversa e un turismo dal carattere lifestyle. L’Automobile Club Milano rinnova quindi il proprio ruolo centrale nell’organizzazione della Coppa Milano-Sanremo, patrocinando ufficialmente la manifestazione e garantendone il supporto operativo, inoltre con Aci Sport la competizione assumerà valenza agonistica nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi. “La Coppa Milano-Sanremo rappresenta una pagina importante nella storia del motorismo italiano perché è la competizione automobilistica più antica del nostro Paese.

Al via ci saranno i top driver della regolarità: guideranno modelli che hanno segnato un periodo importante della storia e si confronteranno in un percorso molto impegnativo dal punto di vista sportivo. L’edizione del 2026 sarà ancora una volta entusiasmante, all’insegna dello spirito sportivo e della tradizione che da sempre contraddistingue questa gara leggendaria”, ha dichiarato Pietro Meda, presidente di Automobile Club Milano, nel corso della conferenza stampa di questa mattina nella sede di corso Venezia. La 17esima Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, organizzata da Equipe Grand Prix, è promossa, oltre che da Aci, da Epoca Championship, FIVA – Federazione internazionale dei veicoli d’epoca, Milano Corse e Autodromo Nazionale Monza.

Il tracciato originale, lungo 310 chilometri, univa Milano ad Acqui Terme e da lì proseguiva fino a Sanremo, attraversando le strade che i milanesi percorrevano per raggiungere la riviera durante le vacanze. Fu proprio su quell’itinerario che, il 4 aprile 1906, quattordici ‘gentlemen drivers’ si ritrovarono in via Marina a Milano – dove ancora oggi ha la sede l’Automobile Club Milano – per dare vita alla prima edizione della Coppa Milano Sanremo. Oggi, a distanza di oltre un secolo, le strade sono asfaltate e il percorso si è ampliato, superando i 700 km di gara complessivi. Per questo anniversario la Coppa Milano-Sanremo riprenderà lo spirito del tracciato originario, con un itinerario lineare da Milano a Sanremo e il ritorno simbolico ad Acqui Terme. La gara prenderà il via con le tradizionali prove all’Autodromo di Monza, terminando il primo giorno con uno speciale Opening Gala Dinner a Milano.

Venerdì 27 marzo i 90 equipaggi in gara partiranno dall’Ippodromo Snai San Siro che ospiterà l’avvio ufficiale della seconda giornata di gara. Dal capoluogo lombardo le vetture attraverseranno il Piemonte con una tappa a Tortona, dove è prevista la sosta per il lunch all’interno dello storico Castello di Piovera, nel cuore del Monferrato. Passeranno poi per Rapallo fino a raggiungere Genova, dove si concluderà la seconda giornata di gara. Sabato 28 marzo, le auto sosterranno delle prove speciali all’interno del capoluogo ligure che le condurranno nella Riviera di Ponente. Da lì, si dirigeranno verso Acqui Terme, affrontando prove cronometrate e di media lungo il tragitto fino a Sanremo.

Qui si concluderà la competizione sportiva, cui seguiranno la cerimonia di premiazione e il Gala Dinner nella cornice del rooftop del Casinò. Domenica 29 marzo, i concorrenti sosteranno nella Città dei Fiori e potranno partecipare a un ‘Tributo’ fuori gara che chiuderà la manifestazione e che si svolgerà nel circuito di Ospedaletti.

