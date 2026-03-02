Guida completa ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026

Dal 6 al 15 marzo 2026, l’Italia tornerà a essere il centro del mondo sportivo. I Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 coinvolgeranno un vasto territorio tra Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, unendo città e vette alpine in un’edizione diffusa all’insegna dell’innovazione e dell’inclusione.

I numeri e le discipline in gara

L’evento vedrà la partecipazione di circa 600 atleti e atlete provenienti da ogni continente. In dieci giorni di gare ad alta intensità, verranno assegnati titoli in 79 eventi da medaglia (39 maschili, 35 femminili e 5 misti) distribuiti in sei sport:

Milano (Santagiulia Hockey Arena): Para ice hockey.

Cortina d’Ampezzo: Sci alpino paralimpico, wheelchair curling e snowboard paralimpico.

Val di Fiemme: Sci di fondo e biathlon paralimpico.

Le sedi e i villaggi paralimpici

Le competizioni saranno organizzate in tre cluster principali: quello cittadino di Milano e i due montani di Cortina e della Val di Fiemme. I Villaggi paralimpici, pronti a ospitare le delegazioni dal 28 febbraio al 15 marzo 2026, saranno situati a Milano, Cortina e Predazzo.

Per quanto riguarda i momenti celebrativi:

Cerimonia di apertura: Si terrà presso la Verona Olympic Arena.

Cerimonia di chiusura: Avrà luogo al Cortina Curling Olympic Stadium.

Un anniversario storico per il movimento

L’edizione del 2026 assume un valore simbolico straordinario: segnerà infatti il 50° anniversario dei primi Giochi paralimpici invernali (Örnsköldsvik 1976) e il 20° anniversario di Torino 2006. L’IPC (International Paralympic Committee) punta a rendere questa edizione la migliore di sempre, sia per il livello tecnico degli atleti che per lo splendore degli scenari naturali italiani.

Innovazioni e simboli: i bracieri e gli agitos

Milano Cortina 2026 introdurrà una novità assoluta nei rituali olimpici: per la prima volta l’accensione e lo spegnimento della fiamma saranno raddoppiati, con la presenza di due bracieri paralimpici a simboleggiare l’unità e lo spirito globale.

Il cuore visivo dell’evento rimane l’Agitos (dal latino agito, ovvero “io muovo”). Composto da tre elementi nei colori rosso, blu e verde, rappresenta l’unione tra mente, corpo e spirito, utilizzando le tonalità più frequenti nelle bandiere di tutto il mondo.

Il ruolo dell’IPC

L’International Paralympic Committee (IPC), fondato nel 1989 con sede a Bonn, è l’organo di governo mondiale del movimento. La sua missione è guidare l’eccellenza sportiva e promuovere una società più inclusiva, supervisionando l’organizzazione dei Giochi e sostenendo gli atleti nel loro percorso di superamento dei limiti.