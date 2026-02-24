Milano-Cortina, CIO consegna ordine olimpico a Regione, Fontana: un premio a tutti i lombardi

“Un onore, un riconoscimento importante che interpreto come un premio a tutti i lombardi e a chi, a vario titolo, ha contribuito a raggiungere quello che ho già definito l’avverarsi di un sogno”.

“Un onore, un riconoscimento importante che interpreto come un premio a tutti i lombardi e a chi, a vario titolo, ha contribuito a raggiungere quello che ho già definito l’avverarsi di un sogno”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia della consegna dell’ordine olimpico in argento consegnatogli oggi a Milano dal presidente del CIO Kirsty Coventry. “Orgoglio e professionalità, sono i fattori che più di ogni altro – ha aggiunto Fontana – fotografano al meglio gli eccezionali risultati ottenuti dalla nostra regione sia in termini di organizzazione, sia per quanto riguarda l’aspetto agonistico”. “Una citazione particolare – ha concluso Fontana – desidero rivolgerla alle migliaia di volontari, di ogni età e di ogni luogo, che con una passione incredibile hanno contribuito ad animare e accendere i Giochi Olimpici