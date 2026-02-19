Fondi di Coesione Europei, Assessore Guidesi: No alla centralizzazione, la Lombardia e le sue imprese non possono aspettare i tempi romani

“Centralizzare i fondi di coesione europei significherebbe attendere i tempi romani per finanziare e attivare gli strumenti a sostegno delle imprese. La Lombardia non se lo può permettere”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, a margine della visita alla Fimac Spa, azienda di Senago (MI) operante nel settore dell’aerospazio e beneficiaria del bando regionale ‘Transizione digitale’ finanziato con i fondi di coesione.

“Fimac è un player internazionale in un settore strategico che, attraverso le misure di Regione, abbiamo supportato in un percorso di innovazione. Aspettare le tempistiche di Roma comporterebbe rischi di inefficienza, rischieremmo di arrivare fuori tempo massimo rispetto alle esigenze del nostro tessuto economico. I fondi gestiti dalla Regione garantiscono invece vicinanza al territorio e rapidità di esecuzione, rappresentando un moltiplicatore dal punto di vista degli investimenti, dell’indotto e delle opportunità per le aziende”.

“Io sono un regionalista, un autonomista e un federalista – ha proseguito Guidesi – e dunque se i fondi europei venissero gestiti dal Governo centrale, assisteremmo a un ulteriore svilimento del ruolo delle Regioni e a una sconfitta del territorio. Stiamo lottando, ma in questa battaglia per ora, come Lombardia, siamo l’unica voce fuori dal coro. Lavoriamo per trovare strutturalmente alleati nelle altre Regioni europee ma anche italiane, come ogni autonomista dovrebbe fare. Non ci arrendiamo”.