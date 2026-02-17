Myplant & Garden, a Fiera Milano torna il Salone Florovivaismo

‘Myplant & Garden’, il salone internazionale leader del verde professionale (florovivaismo, paesaggio, garden) celebra la decima edizione a Fiera Milano Rho, dal 18 al 20 febbraio. Ottocento espositori, di cui il 20% esteri, e oltre duecento delegazioni di top buyer provenienti da 47 Paesi confermano – sottolineano gli organizzatori – la dimensione globale della manifestazione e il ruolo dell’Italia come terzo esportatore mondiale di piante e fiori.

Il valore della produzione nazionale del settore, viene ricordato in occasione della manifestazione – ha superato nel 2024 i 3,25 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% sull’anno precedente e oltre il 30% rispetto al 2014, nonostante tensioni climatiche e di mercato, mentre l’export ha superato 1,2 miliardi di euro con un saldo commerciale positivo di 374 milioni. La graduatoria delle prime dieci regioni per produzione nel 2025 vede nell’ordine: Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. La Lombardia, in campo positivo sia nel vivaismo a quota 168 milioni (+2,6%) che nelle coltivazioni floricole (118 milioni, +5,1%), con quasi 290 milioni di euro di valore alla produzione è la quarta Regione italiana (Istat).

I principali mercati di destinazione delle esportazioni italiane restano Francia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera e Regno Unito, mentre l’approvvigionamento di prodotti da importazione si concentra soprattutto su Paesi Bassi, Francia, Spagna, Germania e Grecia. Sono 190 le imprese lombarde in mostra, distribuite in ogni padiglione e comparto, pari a circa il 30% degli espositori italiani. Alla manifestazione si accompagna il premio ‘La Città per il Verde’, assegnato a tre realtà milanesi. Il premio è dedicato alle migliori politiche e pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde urbano e del paesaggio. Nella categoria ‘verde urbano’ sono state riconosciute due iniziative milanesi: la Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline Onlus, che ha ricevuto il premio per il Giardino Alzheimer del Trivulzio, un healing garden progettato per favorire il benessere e la qualità della vita delle persone affette da demenza, attraverso uno spazio verde terapeutico e inclusivo.

Sempre a Milano, l’Università degli Studi di Milano è stata premiata per l’intervento di riqualificazione di un’area nel Parco di Monza, con un progetto volto al recupero del disegno storico e alla valorizzazione del patrimonio verde anche tramite strumenti di comunicazione e divulgazione. Nella categoria ‘migliore iniziativa di volontariato’, è stata premiata l’associazione “Mi prendo cura di Bresso”, che si è distinta per il recupero di aiuole abbandonate attraverso un modello di manutenzione partecipata, capace di coniugare rigenerazione degli spazi verdi urbani e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

In tema di beneficenza inoltre, sarà lanciata la nuova edizione (dopo gli interventi a favore di Dynamo Camp, Fondazione M.L. Verga, CasArché e Ospedale Niguarda) del concorso di progettazione I Giardini di Myplant, il cui obiettivo è la realizzazione gratuita di un grande spazio verde a favore di una realtà sociale Milanese che si prende cura di bambini e ragazzi vittime di abusi e gravi maltrattamenti in famiglia.