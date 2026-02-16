“Momento Musicale” – Concerto del 19 febbraio, ore 18.00 Fondazione Monzino– Corso Magenta 42, Milano

Il prossimo 19 febbraio alle ore 18.00, presso la Fondazione Monzino di Corso Magenta 42 a Milano, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Momento Musicale, con la pianista russa Zarina Shimanskaya affiancata dai violinisti Michael Guttman e Leonardo Moretti.

La Fondazione Monzino, realtà culturale attiva nella promozione di iniziative artistiche e musicali nel centro storico milanese, offre uno spazio raccolto e acusticamente curato, ideale per il repertorio cameristico e per un’esperienza di ascolto ravvicinata.

Formatasi nella tradizione della scuola pianistica russa, Zarina Shimanskaya è apprezzata per l’equilibrio tra virtuosismo tecnico e profondità interpretativa, con un repertorio che spazia dal romanticismo all’impressionismo francese. Accanto a lei, Michael Guttman, violinista di solida carriera internazionale, e il giovane violinista italiano Leonardo Moretti, interprete sensibile e versatile, daranno vita a un dialogo cameristico raffinato e dinamico.

La prima parte del concerto sarà dedicata al pianoforte solo con pagine di Maurice Ravel (Jeux d’eau, Alborada del gracioso) e Frédéric Chopin (Ballate n. 1 op. 23 e n. 3 op. 47). Seguirà una seconda parte cameristica per due violini e pianoforte con musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy (Lied ohne Worte op. 63 n. 1), Josef Suk (Bagatella “Mistletoe”) e Dmitri Šostakovič (Three Duets).

Un programma che unisce eleganza pianistica e dialogo cameristico internazionale, nel segno di un percorso musicale tra Ottocento e Novecento europeo.