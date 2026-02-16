Furti e spaccio, 7 arrestati dalla squadra mobile

Venerdì scorso a Milano la Polizia di Stato ha arrestato due peruviani, un uomo e una donna di 28 e 35 anni, un’argentina 43enne e un cubano di 47 anni, tutti per furto aggravato in concorso. Inoltre, sono stati arrestati altri due peruviani di 23 e 26 anni, entrambi con precedenti e irregolari, per tentato furto e, infine, un italiano 24enne per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Per quanto riguarda i primi quattro arresti, gli agenti della Squadra Mobile sono venuti a conoscenza di un furto commesso intorno alle 17 all’interno di un bar del Centro commerciale Portello ad opera di due donne che poi si sono allontanate a bordo di un’auto con all’interno due uomini. Intorno alle 21, i poliziotti hanno individuato l’autovettura in viale Marche con i ladri a bordo e li hanno seguiti. Giunti presso un ristorante della stessa via, il 47enne seduto sul lato passeggero è sceso dall’auto e ha iniziato a osservare le vetrate del locale in cerca di potenziali vittime, individuando un’italiana 56enne: mentre il 28enne conducente è rimasto all’interno dell’auto, le due donne sono entrate nel locale, tenute a vista dal 47enne appostato all’ingresso. Dopo un cenno d’intesa, la 35enne si è impossessata della borsa della vittima e si è allontanata con i complici a bordo dell’auto, per poi essere intercettata dagli agenti in viale Lunigiana all’angolo con via Melchiorre Gioia.

All’interno dell’auto è stata trovata la borsa poco prima asportata, contenente denaro contante, carte di credito ed effetti personali, il tutto poi restituito alla vittima. Infine, da successivi accertamenti, le due donne sono state indagate in stato di libertà anche per il furto di una borsa commesso durante il pomeriggio nel centro commerciale. Per quanto riguarda l’arresto dei due peruviani di 23 e 26 anni, intorno alle 19 i poliziotti della Mobile hanno notato quattro giovani a bordo di un tram in direzione Oberdan che si muovevano in costante comunicazione tra loro tramite auricolari.

Giunti nei pressi di un locale di via Malpighi, i due arrestati si sono posizionati all’ingresso mentre gli altri due complici osservavano a distanza facendo da palo; dopo qualche minuto i due all’ingresso hanno notato una 73enne con uno zaino poggiato nel cestino della propria bici e, approfittando di un momento favorevole, hanno rubato lo zaino tentando poi di allontanarsi ma sono stati fermati dagli agenti appostati nelle vicinanze. Infine, alle 21.30 circa, gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio in zona Porta Venezia, hanno notato il 24enne che usciva da un locale di via Lambro dirigendosi verso l’auto parcheggiata.

Fermato per un controllo in viale Brianza, il pusher è stato trovato in possesso di 120 euro e cinque grammi e mezzo di hashish; inoltre, nascosti nell’imbottitura di un sedile dell’auto, sono stati trovati due panetti di hashish da 100 grammi circa e 51 grammi di hashish suddivisi in nove involucri.