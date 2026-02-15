Milano, coltelli a serramanico in un liceo: scatta l’allerta al Vittorio Veneto

Un ritrovamento inquietante ha scosso il liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano. Durante le operazioni di pulizia di giovedì pomeriggio, un collaboratore scolastico ha rinvenuto due coltelli a serramanico all’interno di un bagno maschile al piano terra. Le armi erano appoggiate l’una sull’altra nei pressi di un vaso alla turca.

Il ritrovamento e l’intervento della Polizia

La mattina successiva, come riportato da Il Giorno, la preside Mariarosaria Arena ha allertato il 112 dopo aver ricevuto la segnalazione. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato Bonola. Ecco i dettagli tecnici del sequestro:

Tipologia: Coltelli ad apertura manuale.

Materiale: Acciaio di colore nero.

Dimensioni: Lame lunghe sei centimetri.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze del personale e acquisito i coltelli. Poiché i servizi igienici vengono sanificati quotidianamente, l’ipotesi principale è che le armi siano state lasciate nel bagno poco prima del ritrovamento.

Sicurezza nelle scuole: il piano del Governo

L’episodio si inserisce in un clima di forte attenzione verso la violenza negli istituti scolastici. Solo poche settimane fa, il 28 gennaio, i ministri Piantedosi e Valditara hanno emanato una circolare per il contrasto dell’illegalità nelle scuole, delegando a Prefetti e dirigenti la valutazione dei rischi specifici sul territorio.

Verso i metal detector?

Il tema della sicurezza scolastica è stato al centro del recente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi a Palazzo Diotti. Tra le strategie discusse per prevenire nuovi episodi figurano:

Pattugliamenti mirati: Incremento dei passaggi delle forze dell’ordine nelle aree limitrofe alle scuole. Filtraggio agli ingressi: Controlli mirati agli accessi su specifica richiesta dei presidi. Tecnologia: Introduzione di metal detector portatili nei contesti ritenuti più critici.