Nasce la Biblioteca dello Sport “Gianni Mura”, per raccontare lo sport come linguaggio culturale

Dal 25 al 28 febbraio incontri, spettacoli e riflessioni all’Isola: un ponte ideale tra Olimpiadi e Paralimpiadi nel segno Gianni Mura, grande narratore di sport e umanità

Non una semplice biblioteca, ma un luogo simbolico in cui lo sport diventa linguaggio culturale, memoria collettiva e strumento di cittadinanza. Dal 25 al 28 febbraio 2026 Milano inaugurerà la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, primo spazio cittadino interamente dedicato allo sport come fenomeno sociale e culturale, nel cuore del quartiere Isola, in via Confalonieri 3. L’iniziativa si colloca in un momento altamente simbolico: un ponte ideale tra le Olimpiadi che si saranno appena concluse e i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026, con un programma di quattro giorni che intreccia incontri, racconti, spettacoli e riflessioni.

Gli eventi saranno trasmessi anche in diretta streaming da ShareRadio, anticipando la vocazione della Biblioteca come spazio vivo e aperto. Il progetto è ideato e promosso dall’associazione Altropallone, da quasi trent’anni impegnata nella promozione dello sport e del gioco come strumenti di inclusione sociale, lotta al razzismo e alle discriminazioni. La Biblioteca nasce anche come omaggio a Gianni Mura, narratore straordinario di sport e umanità e storico presidente del Premio L’Altropallone.

“La Biblioteca è un regalo per Milano – racconta Paolo Maggioni, giornalista Rai e ideatore del progetto – uno spazio aperto dove studiare, giocare, incontrarsi, dibattere su sport, cultura e società. Un modo vivo per ricordare Gianni Mura e la sua idea di mondo”.

I primi volumi, che entreranno nel sistema bibliotecario milanese, sono stati donati da autori e cittadini; la raccolta è destinata a crescere nel tempo con il contributo della comunità. La Biblioteca aprirà ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 13.

L’inaugurazione e il programma

Il percorso si aprirà mercoledì 25 febbraio alle 11.30 con la cerimonia ufficiale, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, del sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo e della consigliera di amministrazione di Fondazione di Comunità Milano Carlotta Moratti. Interverranno anche esponenti del Municipio 9, Bruno Cerella per Slums Dunk, Emanuela Audisio, Gianfelice Facchetti e altri amici di Gianni Mura, oltre a una rappresentanza del Salone del Libro di Torino. La cerimonia sarà accompagnata dalla musica di Luciano Macchia e Raffaele Kohler.

Giovedì 26 febbraio la programmazione entrerà nel vivo con una serata dedicata allo sport come strumento di diritti e inclusione. Alle 18 l’incontro “Football Vs Homophobia” presenterà il libro Sport e omofobia di Carlo Scovino, con la partecipazione di realtà del calcio milanese impegnate contro le discriminazioni. Alle 19 spazio a “Legacy Olimpica e Paralimpiadi”, condotto da Claudio Arrigoni, con ospiti tra cui Silvia Parente e Aldo Torti. Alle 20 l’incontro “Playground City” esplorerà il ruolo dello sport accessibile nella città.

Venerdì 27 febbraio sarà dedicato al racconto del calcio e della città. Alle 18 Paolo Maggioni dialogherà con Carlo Pizzigoni in “Calciamo”. Alle 19 “Milano città dello sport” ripercorrerà un secolo di storia sportiva, con letture interpretate da Rita Pelusio e interventi di Federico Casotti e Sergio Giuntini.

Sabato 28 febbraio la chiusura sarà affidata a una giornata in collaborazione con Offside Festival e CalcioCity, con “Speed Date” tra libri e discipline sportive, un incontro con Serse Cosmi e Alessandro Riccini Ricci e, alle 18, “La bomba”, il lavoro su Alberto Tomba di Giuseppe Pastore.

La Biblioteca è resa possibile grazie alla collaborazione di Fondazione di Comunità Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano, Salone del Libro di Torino, FNSI, USSI, Ordine dei Giornalisti della Lombardia e numerose altre realtà culturali e sociali. Sarà possibile sostenere le attività con una tessera annuale da 10 euro.