Bit premia Innova Musei e il Lake Como Museum: testimonial dell’eccellenza del Lago di Como

Il Lago di Como continua a raccontarsi al mondo attraverso progetti capaci di coniugare innovazione, cultura e identità territoriale. Tra questi spicca il Lake Como Museum, realizzato da Innova Musei società benefit, premiata con importante riconoscimento nell’ambito della Cerimonia di premiazione degli Ambasciatori e dei Testimonial del marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”, svoltasi in occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco con il supporto di Regione Lombardia, rende omaggio a realtà e personalità che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono a valorizzare e promuovere il Lago di Como a livello nazionale e internazionale. Un riconoscimento che premia non solo l’eccellenza, ma anche la capacità di interpretare e raccontare il territorio in modo autentico e contemporaneo.

Il Lake Como Museum si inserisce pienamente in questa visione, proponendosi come un progetto culturale capace di leggere il Lago di Como come un sistema vivo e dinamico, fatto di storia, paesaggio, tradizioni e innovazione. Alla base del progetto vi è la visione dei due founder di Innova Musei: Alessandro Mazza, da anni impegnato nello sviluppo di nuovi modelli di valorizzazione culturale e territoriale anche per lo sviluppo, tra gli altri, del Lago di Como, e Pierluigi Mariano, che da oltre quarant’anni si occupa di ideazione, progettazione e allestimento di esperienze immersive su scala nazionale e internazionale.

L’approccio di Innova Musei concepisce il luogo della cultura non come semplice luogo di conservazione, ma come spazio narrativo, interattivo e tecnologico, uno strumento attivo in grado di generare connessioni tra comunità, visitatori e territorio. Attraverso Innova Musei prende forma una concezione contemporanea dell’esperienza museale, in cui contenuti, linguaggi e strumenti si intrecciano per rendere il patrimonio culturale accessibile, coinvolgente e attuale.

Il Lake Como Museum rappresenta una sintesi di questa visione: un progetto che interpreta l’identità del Lago di Como in chiave moderna, rafforzando la riconoscibilità e il posizionamento come destinazione culturale d’eccellenza anche sul piano internazionale.

Il premio ricevuto alla BIT si inserisce nel percorso avviato nel 2011, quando la Camera di Commercio e la Provincia di Como hanno istituito il marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”, simbolo dell’identità, del valore e della straordinaria unicità del territorio. Un marchio nato per unificare le diverse anime del Lago e rafforzare la percezione a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto, Ambasciatori e Testimonial svolgono un ruolo strategico, incarnando i valori, la cultura e le eccellenze del territorio. Innova Musei si è distinta per la capacità di tradurre questi valori in un progetto concreto, capace di raccontare l’eccellenza del Lago di Como attraverso un linguaggio contemporaneo.

L’adozione diffusa del marchio da parte degli operatori locali contribuisce inoltre a costruire un’identità territoriale forte e immediatamente riconoscibile, valorizzando le singole realtà e rafforzando un’immagine coesa del Lago di Como come destinazione d’eccellenza, sinonimo di ospitalità, artigianato, enogastronomia, cultura e tradizione.

A commentare il riconoscimento è Alessandro Mazza, founder di Innova Musei, che sottolinea il valore del premio e il significato del percorso intrapreso: “Questo premio rappresenta per noi una grande soddisfazione e, allo stesso tempo, una forte responsabilità. Con Innova Musei lavoriamo ogni giorno per sviluppare nuovi modi di raccontare e valorizzare i territori, mettendo in dialogo cultura, innovazione e comunità. Il Lago di Como è un patrimonio straordinario, non solo per la sua bellezza, ma per la ricchezza di storie, saperi e identità che racchiude. Essere riconosciuti come testimonial di questo territorio significa averne colto lo spirito profondo e averlo restituito attraverso un progetto culturale capace di parlare al presente. Siamo orgogliosi di questo traguardo e motivati a proseguire un percorso che mette la cultura al centro dello sviluppo e della promozione territoriale”.