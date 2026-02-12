Olimpiadi Fondazione: già 5 mila studenti a gare con biglietti programma scuole

Sono già 5.000 le studentesse e gli studenti, di ogni ordine e grado, che hanno assistito alle competizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nell’ambito dello School Ticketing Programme. Lo riferisce la Fondazione Milano Cortina.

Dalla cerimonia di apertura alle gare di biathlon ad Antholz-Anterselva, dal curling a Cortina alle competizioni di freeski e snowboard in Valtellina (Livigno e Bormio), fino agli incontri di hockey su ghiaccio a Milano (Santa Giulia e Rho Fiera), migliaia di ragazze e ragazzi stanno vivendo in prima persona l’atmosfera delle venue Olimpiche. Provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Liguria, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, gli studenti – dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado – hanno potuto partecipare grazie al lavoro congiunto del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli Uffici scolastici regionali, che hanno sostenuto e coordinato la partecipazione sui territori, favorendo una presenza diffusa da tutta Italia.

Lo School Ticketing Programme rappresenta uno dei pilastri dell’EducationProgramme Gen26 e continuerà ad accompagnare le scuole per tutta la durata dei Giochi, offrendo alle nuove generazioni un accesso diretto ai valori Olimpici e Paralimpici attraverso un’esperienza concreta e condivisa. «Il fatto che 5.000 studenti abbiano già assistito alle gare dimostra quanto sia forte il legame tra scuola e Giochi», dichiara Domenico De Maio, Education& Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026. «Vogliamo che questa esperienza non sia solo un momento emozionante, ma un’opportunità educativa capace di lasciare un’impronta duratura nelle comunità e nei territori». L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro dell’EducationProgramme di Milano Cortina 2026, che mette al centro le nuove generazioni e contribuisce a costruire l’eredità culturale e formativa dei Giochi.