Regione, iniziativa “abbonamento musei” confermata anche per il triennio 2026-28

La Regione ripropone per il triennio 2026-2028 ‘Abbonamento Musei’, l’iniziativa che consente di accedere per un anno a 241 luoghi della cultura convenzionati in Lombardia. Palazzo Lombardia fa sapere che nel 2025 le visite registrate dai possessori della tessera sono state oltre 279.000 con un incremento di circa il 7% rispetto al 2024.

Nei dieci anni dalla nascita del progetto in Lombardia, gli ingressi cumulati dagli abbonati sono stati circa 1,5 milioni. A oggi, gli abbonamenti attivi sul territorio regionale sono 59.791, di cui 14.721 con la formula Extra che permette di visitare anche i musei di Piemonte e Valle d’Aosta. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato lo schema di convenzione con l’Associazione Abbonamento Musei per confermare e rafforzare “un modello virtuoso che valorizza il nostro sistema di eccellenze e consente di allargare la platea di fruitori dei luoghi della cultura, considerando anche i progetti specifici e gli sconti messi in campo per famiglie, bambini e ragazzi.

I numeri in costante crescita testimoniano la bontà dell’iniziativa: ‘Abbonamento Musei Lombardia’ è lo strumento ideale per visitare, con tariffe agevolate, una vasta e capillare rete di realtà culturali, alcune celebri a livello internazionale, altre meno conosciute ma meritevoli di essere scoperte e apprezzate”. Regione Lombardia investe complessivamente 1 milione di euro nel prossimo triennio per supportare un circuito museale che ogni anno allarga il proprio raggio di azione: “L’abbonamento – prosegue Caruso – incentiva una maggiore frequentazione dei musei, generando nella società lombarda sempre più partecipazione e coinvolgimento. Andiamo avanti con convinzione”.

L’offerta di luoghi culturali convenzionati è presente in tutte le province lombarde: Milano (65 musei), Brescia (39), Bergamo (31), Varese (23), Mantova (25), Pavia (18), Como (10), Cremona (9), Monza (7), Lecco (6), Sondrio (5), Lodi (3). Questi i siti culturali più visitati nel 2025 dai possessori di ‘Abbonamento Musei Lombardia’: Triennale di Milano (19.965), Pinacoteca Ambrosiana (17.816), Museo del Duomo (14.071), Grande Brera (13.467), Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano (13.199), Gallerie d’Italia in Piazza Scala (12.403), Gam – Gallerie d’arte moderna Milano e mostre (11.123), Villa Reale di Monza (9.048), Museo del Novecento (8.946), Museo Poldi Pezzoli (7.605). Per i musei esterni all’area milanese, Santa Giulia – Museo della Città – Brescia (6.150), Musei Civici del Castello Visconteo – Pavia (4.527), Palazzo delle Paure e mostre – Lecco (4.392), Accademia Carrara – Bergamo (4.223), Museo Civico di Palazzo Te – Mantova (2.882), Palazzo del Podestà e Campanone – Bergamo (2.828), Palazzo Ducale – Mantova (2.230), Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Gamec – Bergamo (2.191), Museo e Tesoro del Duomo – Monza (2.097), Gres Art 671 – Bergamo (1.758).