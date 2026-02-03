Il commento di Luciano: posticipo della 23a giornata di serie A

Udinese-Roma 1-0
Buongiorno sportivi e non, ieri sera c’è stata una virtuale defezione giallorossa, almeno al momento, riguardo la lotta per un posto in Champions.
La squadra di Gasperini infatti inciampa in Friuli, dove invece fa festa una bellissima Udinese. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 per i padroni di casa, partiti subito molto forte. La squadra di Runjaic impedisce alla Roma di giocare, andando a pressare il primo possesso dei giallorossi: riconquista alta e gioco spumeggiante. Tuttavia, il primo tempo si è chiuso a reti inviolate. La ripresa inizia in copia del primo: al 49′ un calcio piazzato regala il vantaggio all’Udinese. Punizione di Ekkelenkamp che trova una deviazione di Malen in barriera, e impedisce a Svilar di arrivare sulla conclusione. Bianconeri in vantaggio e Roma costretta a reagire, ma senza impensierire la difesa friulana, se non nei minuti finali, in cui Okoye si rende protagonista di un intervento che vale 3 punti. L’Udinese vince la seconda di fila e aggancia la Lazio in classifica, mentre per Gasp & C. si esce dalla zona Champions, e serve rimettersi a correre per tentare il rientro.
E stasera toccherà al Milan, in visita al D’Allara contro il Bologna di Italiano, per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla capolista Inter…
