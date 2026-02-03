Guida alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: territori, sedi e le 16 discipline in gara

Ultime Notizie
Milano PostLeave a Comment on Guida alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: territori, sedi e le 16 discipline in gara

L’appuntamento è fissato dal 6 al 22 febbraio 2026, quando l’Italia tornerà a essere il centro del mondo sportivo invernale. Quella di Milano Cortina non sarà un’edizione come le altre, ma la prima vera Olimpiade “diffusa”: un’organizzazione meticolosa che abbraccia oltre 22.000 chilometri quadrati, unendo tre regioni (Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige) in un unico grande abbraccio agonistico. Sette località principali, distribuite in quattro macro-aree, faranno da cornice a un programma che punta sull’inclusività e sull’innovazione.

Uno sguardo ai numeri: lo sci alpinismo e il record di partecipazione femminile

Il programma sportivo di quest’anno cresce, portando a 16 le discipline totali. La grande novità rispetto a Pechino 2022 è il debutto dello sci alpinismo (ski mountaineering), che si aggiunge a un calendario fitto di 116 competizioni: 54 maschili, 50 femminili e 12 miste. Questa edizione segnerà inoltre un traguardo storico per la parità di genere, con una presenza femminile stimata al 47%, la più alta di sempre per i Giochi Invernali.

Le 16 discipline che vedremo in gara sono:

  • Biathlon, bob e combinata nordica;

  • Curling, hockey su ghiaccio e pattinaggio di figura;

  • Pattinaggio di velocità, salto con gli sci e sci acrobatico (freestyle);

  • Sci alpinismo, sci alpino e sci di fondo;

  • Short track, skeleton, slittino e snowboard.

La mappa dei giochi: dai palazzetti di Milano alle vette delle Dolomiti

La geografia di Milano Cortina 2026 riflette la complessità e la bellezza del territorio italiano, con ogni sede dedicata a specifiche eccellenze sportive.

Milano: il cuore urbano e l’apertura

La metropoli sarà il fulcro organizzativo. Lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia di apertura, mentre le gare si divideranno in diversi poli:

  • Milano Ice Park (Rho): lo Speed Skating Stadium per il pattinaggio di velocità e la Rho Ice Hockey Arena per parte dei tornei di hockey.

  • Arena Santa Giulia: dedicata alla restante parte delle sfide di hockey su ghiaccio.

  • Ice Skating Arena (ex Forum di Assago): teatro per le evoluzioni del pattinaggio di figura e la rapidità dello short track.

Cortina d’Ampezzo: la regina delle nevi

La località ampezzana onora la sua tradizione olimpica con tre punti chiave:

  • Il Curling Olympic Stadium per i tornei di curling.

  • Il nuovo Sliding Centre per le discipline veloci su pista ghiacciata (bob, slittino e skeleton).

  • Il Tofane Alpine Skiing Centre per lo sci alpino femminile.

Valtellina e Val di Fiemme: tra adrenalina e resistenza

In Lombardia, Bormio sarà la casa dello sci alpino maschile e dello sci alpinismo sulla leggendaria pista dello Stelvio Alpine Ski Centre. A Livigno, invece, lo spettacolo sarà garantito dallo Snowpark Mottolino (snowboard e sci acrobatico) e dal Livigno Aerials & Moguls Park.

Spostandoci in Trentino, la Val di Fiemme si conferma tempio dello sci nordico:

  • A Predazzo (Ski Jumping Stadium) si terranno il salto con gli sci e la combinata nordica.

  • A Tesero (Cross-Country Skiing Centre) si svolgeranno lo sci di fondo e le restanti prove di combinata nordica.

Le sedi speciali: Anterselva e Verona

Il quadro si completa con due location d’eccezione: la Biathlon Arena di Anterselva, che ospiterà l’omonima disciplina, e l’Arena di Verona, che farà da suggestivo palcoscenico per la cerimonia di chiusura, sigillando un evento che promette di restare nella storia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.