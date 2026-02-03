Guida alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: territori, sedi e le 16 discipline in gara

L’appuntamento è fissato dal 6 al 22 febbraio 2026, quando l’Italia tornerà a essere il centro del mondo sportivo invernale. Quella di Milano Cortina non sarà un’edizione come le altre, ma la prima vera Olimpiade “diffusa”: un’organizzazione meticolosa che abbraccia oltre 22.000 chilometri quadrati, unendo tre regioni (Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige) in un unico grande abbraccio agonistico. Sette località principali, distribuite in quattro macro-aree, faranno da cornice a un programma che punta sull’inclusività e sull’innovazione.

Uno sguardo ai numeri: lo sci alpinismo e il record di partecipazione femminile

Il programma sportivo di quest’anno cresce, portando a 16 le discipline totali. La grande novità rispetto a Pechino 2022 è il debutto dello sci alpinismo (ski mountaineering), che si aggiunge a un calendario fitto di 116 competizioni: 54 maschili, 50 femminili e 12 miste. Questa edizione segnerà inoltre un traguardo storico per la parità di genere, con una presenza femminile stimata al 47%, la più alta di sempre per i Giochi Invernali.

Le 16 discipline che vedremo in gara sono:

Biathlon, bob e combinata nordica;

Curling, hockey su ghiaccio e pattinaggio di figura;

Pattinaggio di velocità, salto con gli sci e sci acrobatico (freestyle);

Sci alpinismo, sci alpino e sci di fondo;

Short track, skeleton, slittino e snowboard.

La mappa dei giochi: dai palazzetti di Milano alle vette delle Dolomiti

La geografia di Milano Cortina 2026 riflette la complessità e la bellezza del territorio italiano, con ogni sede dedicata a specifiche eccellenze sportive.

Milano: il cuore urbano e l’apertura

La metropoli sarà il fulcro organizzativo. Lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia di apertura, mentre le gare si divideranno in diversi poli:

Milano Ice Park (Rho): lo Speed Skating Stadium per il pattinaggio di velocità e la Rho Ice Hockey Arena per parte dei tornei di hockey.

Arena Santa Giulia: dedicata alla restante parte delle sfide di hockey su ghiaccio.

Ice Skating Arena (ex Forum di Assago): teatro per le evoluzioni del pattinaggio di figura e la rapidità dello short track.

Cortina d’Ampezzo: la regina delle nevi

La località ampezzana onora la sua tradizione olimpica con tre punti chiave:

Il Curling Olympic Stadium per i tornei di curling.

Il nuovo Sliding Centre per le discipline veloci su pista ghiacciata (bob, slittino e skeleton).

Il Tofane Alpine Skiing Centre per lo sci alpino femminile.

Valtellina e Val di Fiemme: tra adrenalina e resistenza

In Lombardia, Bormio sarà la casa dello sci alpino maschile e dello sci alpinismo sulla leggendaria pista dello Stelvio Alpine Ski Centre. A Livigno, invece, lo spettacolo sarà garantito dallo Snowpark Mottolino (snowboard e sci acrobatico) e dal Livigno Aerials & Moguls Park.

Spostandoci in Trentino, la Val di Fiemme si conferma tempio dello sci nordico:

A Predazzo (Ski Jumping Stadium) si terranno il salto con gli sci e la combinata nordica.

A Tesero (Cross-Country Skiing Centre) si svolgeranno lo sci di fondo e le restanti prove di combinata nordica.

Le sedi speciali: Anterselva e Verona

Il quadro si completa con due location d’eccezione: la Biathlon Arena di Anterselva, che ospiterà l’omonima disciplina, e l’Arena di Verona, che farà da suggestivo palcoscenico per la cerimonia di chiusura, sigillando un evento che promette di restare nella storia.