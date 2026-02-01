Nuovo sciopero dei trasporti in Lombardia: orari e treni garantiti

Trenord ha diffuso i dettagli sulle agitazioni previste, confermando le fasce di tutela per i pendolari.
Il 2 di Febbraio, proprio a ridosso dell’apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (e casualmente di lunedì…) il trasporto ferroviario regionale della Lombardia si prepara a una giornata difficile. Il personale di Trenord incrocerà le braccia per 23 ore, mettendo a rischio la regolarità dei viaggi su tutta la rete.
Orari e durata della mobilitazione
L’azienda di piazzale Cadorna ha confermato ufficialmente lo sciopero proclamato dal sindacato Orsa, già annunciato dal Ministero delle Infrastrutture. L’agitazione inizierà alle ore 3:00 di lunedì 2 febbraio e si concluderà alle ore 2:00 di martedì 3 febbraio 2026.
Fasce orarie garantite
Nonostante i possibili disagi, Trenord ha rassicurato l’utenza prevedendo il mantenimento di un servizio attivo durante l’intera giornata, seppur ridotto. Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia:
-
Mattina: dalle ore 6:00 alle ore 9:00.
-
Sera: dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Collegamenti con l’aeroporto di Malpensa
In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, sono previsti bus sostitutivi diretti (senza fermate intermedie):
-
Linea RE54: collegamento tra Milano Cadorna (partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto.
-
Linea S50: collegamento tra Stabio e Malpensa Aeroporto.
Situazione mezzi pubblici a Milano (Atm)
Per chi si muove all’interno della città, la situazione resta regolare. Metropolitane, bus e tram di Atm funzioneranno normalmente, poiché lo sciopero riguarda esclusivamente il personale ferroviario regionale.
