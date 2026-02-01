Nuovo sciopero dei trasporti in Lombardia: orari e treni garantiti

Notizie in evidenza
Milano PostLeave a Comment on Nuovo sciopero dei trasporti in Lombardia: orari e treni garantiti

Trenord ha diffuso i dettagli sulle agitazioni previste, confermando le fasce di tutela per i pendolari.

Il 2 di Febbraio, proprio a ridosso dell’apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (e casualmente di lunedì…) il trasporto ferroviario regionale della Lombardia si prepara a una giornata difficile. Il personale di Trenord incrocerà le braccia per 23 ore, mettendo a rischio la regolarità dei viaggi su tutta la rete.

Orari e durata della mobilitazione

L’azienda di piazzale Cadorna ha confermato ufficialmente lo sciopero proclamato dal sindacato Orsa, già annunciato dal Ministero delle Infrastrutture. L’agitazione inizierà alle ore 3:00 di lunedì 2 febbraio e si concluderà alle ore 2:00 di martedì 3 febbraio 2026.

Fasce orarie garantite

Nonostante i possibili disagi, Trenord ha rassicurato l’utenza prevedendo il mantenimento di un servizio attivo durante l’intera giornata, seppur ridotto. Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia:

  • Mattina: dalle ore 6:00 alle ore 9:00.

  • Sera: dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Collegamenti con l’aeroporto di Malpensa

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, sono previsti bus sostitutivi diretti (senza fermate intermedie):

  • Linea RE54: collegamento tra Milano Cadorna (partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto.

  • Linea S50: collegamento tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Situazione mezzi pubblici a Milano (Atm)

Per chi si muove all’interno della città, la situazione resta regolare. Metropolitane, bus e tram di Atm funzioneranno normalmente, poiché lo sciopero riguarda esclusivamente il personale ferroviario regionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.