Olimpiadi, Arpa Lombardia: servezio meteo coordinato, fondamentale per l’evento

“Mancano pochi giorni all’avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento di portata internazionale che vede Arpa Lombardia impegnata in un ruolo chiave a supporto dell’organizzazione e dello svolgimento delle competizioni, in particolare la Direzione Tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale guidata da Orietta Cazzuli”. Così in una nota Arpa Lombardia.

“Arpa Lombardia coordinerà e svolgerà l’importante servizio di assistenza meteorologica dedicato ai Giochi. Un supporto fondamentale per le decisioni operative dell’intera macchina organizzativa. Il fattore meteorologico e nivologico rappresenta infatti un elemento cruciale: per questo l’Agenzia mette in campo tutta la propria esperienza, professionalità e dotazione tecnologica. Milano-Cortina 2026 si distingue per la sua natura diffusa e sovraregionale. Il servizio meteo sarà coordinato da Arpa Lombardia, che opererà in sinergia con i servizi meteorologici di Veneto, Trentino e Alto Adige. Un lavoro di squadra che vedrà le diverse realtà muoversi come un unico sistema al servizio dell’evento.

Arpa Lombardia schiererà una ventina di tecnici tra nivologi, meteorologi e informatici. Il cuore operativo è il Main Operational Center a Milano, da cui già vengono coordinate le attività. I tecnici saranno presenti direttamente anche nelle venue di gara di Bormio e Livigno, mentre gli altri territori opereranno nelle rispettive sedi regionali, garantendo il massimo livello di coordinamento. Accanto alle competenze umane, la tecnologia riveste un ruolo centrale. Per l’occasione è stata implementata ulteriore strumentazione: la rete regionale si è arricchita di quattro nuove stazioni, di un radar meteorologico installato a Bormio 3000.

Un mix di infrastruttura tecnologica, sistemi informatici avanzati e competenze specialistiche. Nel concreto, il team di specialisti di Arpa Lombardia svolgerà un delicato lavoro di supporto alle decisioni. I meteorologi opereranno a fianco dei direttori sportivi nelle venue di gara, partecipando ai Captain meeting e illustrando previsioni meteo e dati necessari per il corretto svolgimento delle competizioni.

Parallelamente, presso il centro operativo di Milano, affiancheranno chi è chiamato a gestire l’evento nel suo complesso. Un’attività di sintesi e facilitazione, affinché la grande quantità di informazioni prodotte sia trasmessa e interpretata nel modo più corretto e utile possibile”.

