Guida alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: date, programma e come seguirle

Ormai ci siamo: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono alle porte. Con la cerimonia d’apertura del prossimo 6 febbraio, prenderà il via la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali.

Saranno diversi dagli altri, per svariati motivi. Il primo è legato a una ricorrenza: settant’anni più tardi, Cortina tornerà a essere città ospitante, dopo aver fatto gli onori di casa nel 1956. Saranno le Olimpiadi invernali “più diffuse”, cioè sparse in più territori appartenenti a regioni diverse, con un’area complessiva di 22.000 km quadrati che abbraccia Lombardia, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Un’altra particolarità è legata ai bracieri. Sì, al plurale. Perché oltre a quello di Milano, posizionato all’Arco della Pace, ce ne sarà un secondo installato a Piazza Dibona, a Cortina d’Ampezzo.

Le date delle Olimpiadi di Milano Cortina

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizieranno ufficialmente il 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano. L’impegno olimpico occuperà il calendario fino alla sera del 22 febbraio, quando si svolgerà la cerimonia di chiusura nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Tuttavia, le prime gare di qualificazione dell’evento sportivo sono in programma già a partire dal 4 febbraio (curling e hockey), mentre le prime medaglie verranno assegnate a Giochi ufficialmente inaugurati, quindi dal 7 febbraio in poi, con lo sci alpino femminile, lo short track, lo speed skating e lo sci di fondo.

Una cerimonia d’apertura diffusa e un cast stellare

Tra le peculiarità di Milano Cortina c’è la cerimonia d’apertura, momento che scandirà l’inizio dei Giochi. Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà il fulcro di una grande festa “estesa” a più territori: le tradizionali parate delle delegazioni si svolgeranno contemporaneamente anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo, coinvolgendo quindi gli atleti e le atlete direttamente nei loro luoghi di gara. Lo show principale sarà comunque nello stadio milanese e sarà diretto dal Balich Wonder Studio di Marco Balich, già autore di memorabili cerimonie olimpiche.

Alcuni dei protagonisti sono stati già annunciati: ci sarà Mariah Carey, artista di fama mondiale vincitrice di cinque Grammy Award, insieme ai “padroni di casa” Laura Pausini e Andrea Bocelli. È prevista anche la presenza di tre attori: Matilda De Angelis, che sarà una delle voci narranti, Pierfrancesco Favino, che si esibirà insieme al violinista Giovanni Zanon e Sabrina Impacciatore, recentemente nominata ai Primetime Emmy Awards.

Dove si possono acquistare i biglietti e la logistica

I singoli biglietti di Milano Cortina 2026 sono in vendita unicamente sul portale ticketing ufficiale della manifestazione. Tutti i biglietti saranno digitali e nominativi, con la possibilità di cambiare il nome del beneficiario esclusivamente sul portale ufficiale. Acquistando i biglietti al di fuori dei canali ufficiali, l’acquirente corre il rischio che i tagliandi non vengano validati o siano annullati.

Data la natura diffusa dei Giochi, per gli spettatori è fondamentale pianificare gli spostamenti tra i vari “cluster”. In molte sedi montane l’accesso alle auto private è limitato e sarà necessario utilizzare i parcheggi di interscambio e le navette dedicate.

Milano Cortina 2026, il programma e il calendario delle gare

I Giochi entreranno nel vivo già mercoledì 4 febbraio, due giorni prima della cerimonia inaugurale, con le qualificazioni del curling e dell’hockey su ghiaccio, che si disputeranno tra Rho Fiera e la nuova Milano Cortina Arena a Santa Giulia. Dopo l’apertura di venerdì 6 febbraio, da sabato 7 il programma si infittisce. Cortina d’Ampezzo diventerà il centro dello sci alpino femminile e delle discipline da budello (bob, slittino, skeleton) presso lo Sliding Centre, oltre che del curling. Bormio ospiterà invece lo sci alpino maschile sulla leggendaria pista Stelvio e farà da cornice al debutto assoluto dello sci alpinismo, la nuova disciplina olimpica.

Livigno sarà il palcoscenico per lo snowboard e il freestyle (con il debutto del Dual Moguls), mentre la Val di Fiemme ospiterà il salto con gli sci, la combinata nordica e lo sci di fondo tra Predazzo e Tesero. Il biathlon si confermerà ad Anterselva. A partire da venerdì 13 febbraio inizieranno le gare più attese del pattinaggio di figura al Forum di Assago, affiancate dallo short track. Le fasi finali dei tornei di hockey e curling si svolgeranno tra il 16 e il 20 febbraio, con le ultime medaglie assegnate sabato 21 febbraio. Una nota importante riguarda le premiazioni: le Medal Plaza ufficiali saranno due, situate in Piazza Duomo a Milano e in Piazza Dibona a Cortina.

Data Evento / Disciplina 4 – 5 febbraio Qualificazioni Curling e Hockey su ghiaccio 6 febbraio Cerimonia di Apertura (Stadio San Siro, Milano) 7 febbraio Prime medaglie: Sci Alpino (F), Short Track, Speed Skating, Sci di fondo 13 febbraio Inizio gare Pattinaggio di Figura (Forum di Assago) 21 febbraio Ultime finali e assegnazione delle ultime medaglie d’oro 22 febbraio Cerimonia di Chiusura (Arena di Verona)

Dove guardare le Olimpiadi di Milano Cortina

Sarà possibile seguire le Olimpiadi di Milano Cortina in diretta sui canali della Rai, che trasmetterà in chiaro le cerimonie di apertura e chiusura oltre che le principali competizioni con i protagonisti italiani. Per chi desidera una copertura totale di ogni singolo evento, Eurosport/Discovery+ garantirà la trasmissione integrale di tutte le gare. Il servizio sarà accessibile anche tramite piattaforme partner come Dazn, TimVision, Amazon Prime Video Channels e Sky.