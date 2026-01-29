Riapre Highline Milano, il percorso panoramico sopra la Galleria Vittorio Emanuele II

Dal 7 febbraio Milano potrà riscoprire uno dei suoi luoghi più affascinanti: riapre infatti Highline Milano, il percorso panoramico sospeso sopra la Galleria Vittorio Emanuele II. Dopo una lunga chiusura e un articolato intervento di riqualificazione, il pubblico potrà nuovamente camminare lungo la passerella di oltre 250 metri che corre a 40 metri d’altezza tra piazza della Scala e piazza del Duomo, accedere alla terrazza con vista privilegiata sulla Madonnina e visitare per la prima volta la suggestiva Sala degli Orologi.

L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa a Palazzo Marino, alla presenza dell’amministrazione comunale e del team di Duomo 21 Srl, vincitore del bando pubblico per la gestione e il recupero degli spazi.

Si deve sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa: l’apertura coincide con il giorno inaugurale delle Olimpiadi Invernali, un momento in cui Milano “si apre al mondo” e restituisce ai cittadini luoghi identitari rimasti a lungo inaccessibili. La Sala degli Orologi, che un tempo ospitava il meccanismo centrale degli orologi cittadini, diventa ora un nuovo spazio culturale affacciato sul cuore della città.

Un percorso tra storia, architettura e sostenibilità

Il progetto di recupero non si limita alla riapertura della passerella. Lungo il percorso sono stati installati oltre 50 pannelli informativi dedicati alla storia della Galleria e allo skyline milanese, mentre una nuova audioguida narrativa – scritta come un vero e proprio copione cinematografico e interpretata da attori – accompagnerà i visitatori in un’esperienza immersiva.

Tra le novità più scenografiche ci sono le “clouds”, piccole piazzole panoramiche immerse in vegetazione e materiali tessili, pensate come oasi sospese tra i tetti della città.

La sostenibilità è uno dei cardini dell’intervento: aree verdi progettate su misura, pannelli solari, soluzioni a basso impatto e un nuovo impianto di illuminazione che riduce i consumi di oltre il 70% rispetto al passato. È inoltre previsto l’inserimento di un impianto fotovoltaico da 15 kWp.

La Sala degli Orologi diventa spazio espositivo

Il nuovo corso di Highline Milano passa anche attraverso l’arte. La Sala degli Orologi ospiterà la mostra “Il cuore di Milano tra passato, presente e futuro”, curata da Flavio Di Renzo: oltre 60 opere che raccontano l’evoluzione del centro cittadino attraverso fotografie storiche e reinterpretazioni contemporanee.

Il materiale proviene da importanti archivi milanesi, tra cui l’Archivio Storico del Touring Club Italiano, il Civico Archivio Fotografico del Castello Sforzesco e l’Archivio Storico Intesa Sanpaolo – Publifoto. Dieci scatti storici sono stati rielaborati da giovani artisti dell’Accademia di Brera, vincitori di un contest dedicato.

Un monumento che diventa luogo di creatività

Per Matteo Occhipinti, responsabile del progetto Highline, la riapertura rappresenta un nuovo modo di intendere il patrimonio culturale: non solo conservazione, ma anche innovazione, partecipazione e dialogo con il presente. L’obiettivo è trasformare la Galleria in un ecosistema culturale vivo, capace di ospitare eventi, installazioni, attività creative e strumenti digitali che avvicinino anche i pubblici meno abituati alla fruizione culturale.

Orari e biglietti

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Highline Milano e su TicketOne. L’area sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.