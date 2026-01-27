Winter Games Express entra nella storia: è il treno di cioccolato più lungo del mondo

Winter Games Express ha conquistato il Guinness World Record™ come Longest Chocolate Sculpture, con il riconoscimento ufficiale è stato certificato il 26 gennaio a Palazzo Lombardia al termine delle misurazioni dei giudici internazionali e alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. L’iniziativa si è svolta sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

L’opera monumentale è lunga 55,27 metri, pesa 28 quintali ed è ufficialmente il treno di cioccolato più lungo mai realizzato!

Il progetto nasce dalla collaborazione tra realtà italiane e maltesi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e rientra nel programma delle Cultural Olympiad promosse da Regione Lombardia, oltre che nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Un percorso multidisciplinare che accompagnerà l’Italia verso i Giochi, valorizzando cultura, patrimonio e sport come strumenti di condivisione dei valori olimpici.

Dopo l’incoronazione ufficiale l’opera sarà esposta dal 29 gennaio al 20 febbraio all’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, offrendo al pubblico l’occasione di ammirare da vicino un Guinness World Record™ e continuare a sostenere un progetto che unisce eccellenza, collaborazione internazionale e solidarietà.

Infatti è forte anche la componente solidale: durante l’evento sono state vendute tavolette di cioccolato, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e al St. Michael Hospice di Malta. «Grazie a Winter Games Express potremo sostenere più famiglie nel loro percorso di cure palliative. Un gesto che trasforma un record in un aiuto concreto» ha dichiarato Aurora Minetti, alla quale hanno fatto eco i consiglieri regionali Giovanni Malanchini e Roberto Anelli, promotori dell’iniziativa: «Il Treno di Cioccolato è una bellissima iniziativa che racconta al meglio lo spirito della Lombardia»

«Questo record è il risultato di un lavoro enorme, fatto di precisione e collaborazione» sono state le parole di Andrew Farrugia, docente presso l’Institute of Tourism Studies di Malta che ha guidato il progetto, già detentore del precedente primato «Grazie alla collaborazione tra professionisti, studenti, scuole e istituzioni abbiamo creato un’opera meravigliosa, che celebra l’unione tra Italia e Malta».

Un risultato condiviso anche da Andrea Bonati, presidente del Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi e coordinatore dell’iniziativa: «Winter Games Express è la prova concreta che fare rete tra professionisti, scuole e istituzioni genera valore reale. Questo progetto ha dato ai giovani l’opportunità di confrontarsi con standard altissimi, in un contesto unico». La realizzazione del treno ha infatti coinvolto maestri pasticceri e cioccolatieri insieme a studenti di scuole alberghiere e centri di formazione professionale italiani e maltesi, impegnati in ogni fase del lavoro.

«Per noi è un onore straordinario vedere i nostri studenti coinvolti in un progetto come Winter Games Express» ha sottolineato Cristian Cantaluppi, CEO di CAST – Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità. «Un’esperienza che va ben oltre la dimensione tecnica, in cui i futuri pasticceri imparano cosa significa lavorare all’interno di un progetto articolato, ne respirano la complessità e costruiscono una vera mentalità professionale».

Accanto alla dimensione educativa, il progetto integra un forte impegno verso la sostenibilità. «Sostenere questo progetto significa promuovere una visione responsabile dell’eccellenza artigianale. Il cioccolato utilizzato per la realizzazione dell’opera è certificato Cacao Trace, un progetto di sostenibilità unico che mira a garantire la produzione a lungo termine di cacao sostenibile attraverso un rapporto diretto e continuativo di collaborazione con i contadini delle piantagioni. Al termine dell’esposizione, il cioccolato non sarà sprecato: verrà recuperato e riutilizzato in attività del settore agricolo» ha spiegato Pierre Tussot, CEO di Belcolade Puratos.

Winter Games Express è un evento realizzato in collaborazione con:

Regione Lombardia

Milan Bergamo Airport

Sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo

Con i patrocini di:

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Comune di Brescia

Provincia di Bergamo

Nell’ambito di:

Cultural Olympiad Milano Cortina 2026

Con il patrocinio di:

VisitMalta

