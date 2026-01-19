Il commento di Luciano: 21a giornata di serie A

Buongiorno a tutti, tra i quattro incontri della domenica, in evidenza il vigoroso ritorno della Fiorentina a spese di un Bologna quasi inerme, di fronte alla determinazione dei viola, quasi a omaggiare il presidente Commisso improvvisamente scomparso. In seconda battuta, da registrare la nuova battuta d’arresto del Torino, contro cui si è consumata la “vendetta” della Roma dopo l’eliminazione inflitta ai giallorossi in c.Italia. E in serata il Milan che, pur dominando il gioco, riesce a sbloccare la partita e mantenere il distacco in classifica soltanto ad un quarto d’ora dal termine, appena 3 minuti meno dell’Inter che batteva con lo stesso punteggio la squadra pugliese, nel recupero infrasettimanale della 16a giornata rinviata per la Supercoppa.

Bologna-Fiorentina 1-2

Che la Fiorentina avesse iniziato un percorso di risalita era chiaro, ma il 2-1 di Bologna rappresenta un nuovo modo di approcciare le partite. Viola perfetta quasi dall’inizio alla fine contro un avversario irriconoscibile. La gara prende una piega precisa nel primo tempo: apre Mandragora poco dopo il quarto d’ora, chiude Piccoli (in campo al posto dell’infortunato Kean) prima dell’intervallo. E sullo 0-0 Ndoursi era a sua volta visto annullare il vantaggio. Il Bologna abbozza un risveglio solo nel finale: Rowe colpisce il palo, Fabbian accorcia, ma è tardi nonostante un recupero da brividi (Cambiaghi vicinissimo al 2-2). A poco servono i quattro cambi in un colpo effettuati all’intervallo dall’ex Italiano, che toglie anche Orsolini. La Fiorentina continua così a respirare e ora è quartultima: raggiunto il Lecce, che stasera scenderà in campo a San Siro contro il Milan.

Parma-Genoa 0-0

Tutt’altro che un “mezzogiorno di fuoco”, quello tra Parma e Genoa al Tardini, che termina con un mesto pareggio a reti inviolate. Una partita molto fisica, a tratti nervosa, ma sempre nei limiti del regolamento. Le due difese hanno annullato gli attacchi avversari e resta aperta, dunque, la corsa salvezza delle due formazioni.

Torino-Roma 0-2

La Roma abbatte il tabù Torino. La squadra di Baroni aveva sconfitto i giallorossi sia nella partita d’andata che in Coppa Italia, qualche giorno fa. In entrambi i casi le vittorie del Toro erano arrivate allo Stadio Olimpico di Roma. Stavolta invece a vincere in trasferta è la squadra di Gasperini, con un gol per tempo. La Roma domina la prima metà di partita mantenendo un’intensità altissima. Il Torino è in balia dei giallorossi e viene colpito dal gol di Malen: l’impatto dell’attaccante ex Aston Villa è dirompente, e il suo feeling precoce con Dybala fa sognare Gasperini e tifosi. A Malen era stato annullato poco prima un gol, poi sblocca la partita. A inizio ripresa il Torino prova a scuotersi, tanto agonismo ma poche idee, mentre la Roma dà invece un’ulteriore scossa alla partita e la chiude, grazie al gol di Dybala. Adams nel finale fallisce il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Il Torino rimane a centro classifica, mentre la Roma scavalca la Juventus perdente a Cagliari, portandosi al 4° posto a +3 sulla squadra di Spalletti, e rimanendo connessi al treno scudetto anche se là davanti, con l’Inter soprattutto, il ritmo è elevatissimo.

Milan-Lecce 1-0

Vittoria sofferta, preziosa e pesante per il Milan, che a San Siro batte il Lecce in una partita con soluzione finale quasi in fotocopia con quella dell’Inter, contro lo stesso Lecce (gol di Esposito per l’Inter al 78′ e gol di Fullkrug per il Milan al 75′) e tiene viva la corsa scudetto riportandosi a -3 dalla capolista. I rossoneri attaccano dall’inizio alla fine, ma si devono scontrare con un mostruoso Falcone, autore di almeno un paio di parate miracolose a inizio ripresa. A sbloccare il risultato ci pensa Fullkrug: l’attaccante tedesco sfrutta un perfetto cross dalla destra di Saelemaekers e insacca di testa timbrando il suo primo gol italiano.

La vittoria consente inoltre alla squadra di Allegri di salire a +7 sul quinto posto, attualmente occupato dalla Juventus. Un balzo in avanti importante in ottica Champions in attesa della prossima giornata che prevede due sfide cruciali: il Milan andrà all’Olimpico per affrontare la Roma, i bianconeri ospiteranno il Napoli.

E’ tutto per il calcio domenicale, ma non per la giornata 21, che si chiude in serata con i posticipi Cremonese-H.Verona e Lazio-Como. Ma prima del prossimo turno di campionato, tornano di scena le coppe europee: impegni importanti per le italiane a partire da domani sera, con l’Inter che affronterà il quotatissimo Arsenal a S.Siro, nel tentativo di assicurarsi gli ottavi senza passare dai play off. Meno impegnativo, sulla carta, il match per il Napoli che affronterà in trasferta il Copenhagen, mentre più scorbutici gli impegni casalinghi per Atalanta e Juventus, rispettivamente contro Athletic Bilbao e Benfica.

Buon pomeriggio e arrivederci al prossimo turno!