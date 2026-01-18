Il commento di Luciano: anticipi della 21a giornata di serie A

Buongiorno e buona domenica a tutti, 3 anticipi col fiatone per altrettante big, due ne escono comunque vincenti e una perde, forse, l’ultimo treno per una corsa al titolo, già difficile finora. Mentre Inter e Napoli, sudando un po’, riescono comunque a mettere altri 3 punti in cassaforte, la Juventus inciampa clamorosamente a Cagliari dopo aver invano dominato gran parte del match. Quando la luna è di traverso, può capitare di tutto a tutte…

Udinese-Inter 0-1

L’Inter di Chivu non smette di vincere, si impone anche sul campo dell’Udinese di Runjaic, che finora aveva prevalso sul condottiero nerazzurro nei due precedenti in Serie A. Come contro il Lecce, l’Inter vince di misura anche se la rete arriva molto prima, rispetto a quella che ha deciso la sfida contro i salentini. I protagonisti però sono sempre gli stessi: Lautaro segna su assist di Pio Esposito il gol decisivo al 20′ del primo tempo. Nella partita contro il Lecce era accaduto il contrario, con Pio Esposito marcatore e il “Toro” autore del passaggio vincente. Dopo 30 minuti di calcio totale l’Inter rallenta un po’ il ritmo e l’Udinese prova a crescere. Tuttavia, i padroni di casa non riescono in alcuna circostanza a impensierire seriamente Sommer. Anche nella ripresa, stessa musica, se non nell’ultimo quarto d’ora. L’Inter continua a fare la partita anche se a un ritmo molto più basso rispetto ai primi 30 minuti. In alcune circostanze i nerazzurri sembrano un po’ leziosi, l’Udinese cresce in termini di convinzione ma nell’ultimo terzo di campo, anche per merito dell’ottima difesa dell’Inter, la padrona di casa è imprecisa. Lautaro & C., alla vittoria n.8 nelle ultime 9 partite, si portano a casa 3 punti preziosi, che mettono pressione al gruppo delle inseguitrici, a parte il Milan, momentaneamente con una partita in meno e comunque a -6 col Napoli, in attesa di ricevere il Lecce. Con la ripresa della Champions L. all’orizzonte, l’Inter non allunga ma mantiene le distanze e risparmia energie, in vista del ben più impegnativo scontro con l’Arsenal di martedì.

Napoli-Sassuolo 1-0

Pesante, sofferta ma alquanto preziosa vittoria del Napoli di Conte (alla seconda e ultima giornata di squalifica), che al “Maradona” supera, soffrendo, il Sassuolo grazie alla volée in apertura di partita di Lobotka. In classifica, gli azzurri non perdono di vista l’Inter, che resta in vetta a 6 punti più avanti. Ma le buone notizie finiscono qui: finiscono ko anche Elmas, Rrahmani e Politano, aggiungendosi alla già nutritissima lista degli indisponibili. In attesa degli esami specifici, preoccupa il fitto calendario, che si comporrà anche della delicata trasferta Champions a Copenaghen…

Cagliari-Juventus 1-0

Partita a senso unico, ma che ha regalato emozioni forti al popolo cagliaritano. Il Cagliari ha battuto la Juventus, nonostante abbia sofferto la mole di gioco dei bianconeri, che hanno costruito diverse occasioni e dominato la gara. Nel primo tempo, Miretti prova a fare la differenza creando superiorità numerica, ma i sardi difendono con il baricentro molto basso e non concedono spazi. A scardinare la difesa cagliaritana ci prova Yildiz nella ripresa, ma ogni suo tentativo si rivela invano. Al 65′ un fulmine a ciel sereno: Gaetano batte un piazzato e serve Mazzitelli, dimenticato da Kalulu, che si gira e calcia al volo. Unico tiro in porta della partita che va in gol, e consegna i 3 punti al Cagliari. Delusione per gli uomini di Spalletti che hanno dominato, colpiscono anche un palo con Yildiz all’84’, ma senza riuscire a perforare l’ottima fase difensiva dei rossoblu, che agganciano Cremonese e Parma in classifica a quota 22. La Juventus invece abbandona, al momento, le ambizioni di primato e finisce a -10 dall’Inter capolista.

Oggi altri 4 incontri, a partire dalle 12,30 Parma-Genoa, poi alle 15 Bologna-Fiorentina, alle 18 Torino-Roma e alle 20,45 a S.Siro il Milan che tenterà, contro il Lecce, di non farsi staccare dall’Inter. Due i posticipi di domani a chiudere la giornata: Cremonese-H.Verona (18,30) e Lazio-Como (20,45).

A domani per i relativi commenti, buon pomeriggio!