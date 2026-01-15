Doggy Bag: un diritto sancito dalla Cassazione. Avanzi al ristorante? “L’ho pagato, lo porto via”

Non è più solo una questione di buona educazione o di tendenza green: portarsi a casa gli avanzi del pasto è un vero e proprio diritto del consumatore. La Suprema Corte di Cassazione ha messo il sigillo su una pratica che, nata per gli amici a quattro zampe, è diventata oggi, nel 2026, un pilastro della lotta allo spreco alimentare. Ristoratori e albergatori non possono più opporre un “no” alla richiesta della vaschetta.

La svolta legale: il caso del cliente “arzillo”

La decisione della quinta sezione penale della Cassazione nasce da un contenzioso emblematico. Un ospite di 76 anni di un hotel in Trentino, dopo aver ricevuto un rifiuto alla richiesta di una vaschetta per gli avanzi, aveva reagito con critiche pesanti alla struttura, finendo querelato per ingiuria.

Dopo una condanna in primo grado, gli “Ermellini” hanno ribaltato il verdetto: il rifiuto del ristoratore è stato considerato una provocazione ingiusta. Secondo i giudici, permettere al cliente di portare via il cibo non consumato fa parte delle «norme comunemente accettate nella civile convivenza». Reclamare la propria doggy bag è dunque la reazione a un’imposizione pretestuosa: se il pasto è pagato, il cibo è di proprietà del cliente.

Dal boom economico al tabù infranto dai VIP

L’Italia sta vivendo un ritorno al passato in chiave moderna. Se negli anni ’50 recuperare gli avanzi era una necessità post-bellica, il boom economico aveva trasformato questa abitudine in un tabù, etichettando come “morto di fame” chiunque osasse chiedere un sacchetto.

A rompere il ghiaccio sono state le star internazionali:

Michelle Obama: Nel 2009, la First Lady sdoganò la pratica a Roma, chiedendo una doggy bag al ristorante “I Maccheroni”.

Nel 2009, la First Lady sdoganò la pratica a Roma, chiedendo una doggy bag al ristorante “I Maccheroni”. Denzel Washington: Avvistato a Portofino mentre tornava sul suo yacht con i resti della cena.

Avvistato a Portofino mentre tornava sul suo yacht con i resti della cena. Michael Phelps: Il campione olimpico, fotografato a Baltimora con una vistosa borsa degli avanzi sotto braccio.

2026: Una realtà consolidata e sostenibile

Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Se un tempo solo un italiano su cinque osava chiedere il contenitore (dati Coldiretti), nel 2026 la doggy bag (o “family bag”) è diventata la norma.

Sostenibilità: Molti locali si sono attrezzati con kit in carta riciclabile e materiali compostabili, aderendo a campagne “avanzi zero”.

Molti locali si sono attrezzati con kit in carta riciclabile e materiali compostabili, aderendo a campagne “avanzi zero”. Consapevolezza: Il gesto non è più visto come un segno di indigenza, ma come un comportamento virtuoso e civile.

Il gesto non è più visto come un segno di indigenza, ma come un comportamento virtuoso e civile. Giurisprudenza: La sentenza della Cassazione ha trasformato una consuetudine in un principio legale: il diritto di godere di ciò che si è acquistato, anche fuori dal locale.

Nota: La decisione della Suprema Corte conferma che il diniego del ristoratore è da considerarsi “pretestuoso e ingiusto”, legittimando la richiesta del cliente come parte dei doveri di civile convivenza.

Guida Pratica: Come richiedere la Doggy Bag (e cosa dice la legge)

Nonostante la Cassazione sia stata chiara, può capitare di incontrare resistenze. Ecco come muoversi con eleganza e fermezza.

1. Come richiederla (Approccio Assertivo)

Il tempismo è tutto: Chiedi la vaschetta nel momento in cui il cameriere si offre di sparecchiare. Un semplice: “Era tutto ottimo, ma le porzioni erano abbondanti. Potrebbe gentilmente confezionarmi quello che resta da portare via?” è la formula più efficace.

Chiedi la vaschetta nel momento in cui il cameriere si offre di sparecchiare. Un semplice: “Era tutto ottimo, ma le porzioni erano abbondanti. Potrebbe gentilmente confezionarmi quello che resta da portare via?” è la formula più efficace. Specifica la motivazione (opzionale): Anche se il termine “doggy bag” suggerisce l’uso per animali, oggi è del tutto normale dire che lo si consumera a cena o il giorno dopo.

Anche se il termine “doggy bag” suggerisce l’uso per animali, oggi è del tutto normale dire che lo si consumera a cena o il giorno dopo. Porta il tuo contenitore: Nel 2026, molti clienti portano da casa un contenitore ermetico riutilizzabile per coerenza ecologica. Se lo fai, previeni l’eventuale scusa del ristoratore: “Non abbiamo vaschette disponibili”.

2. Cosa fare se il ristoratore dice di “No”

Se il titolare dovesse rifiutarsi adducendo scuse (es. norme igieniche o mancanza di contenitori), ecco come rispondere basandosi sulla giurisprudenza:

Punto chiave 1: La Proprietà. Ricorda gentilmente che, una volta pagato il conto (o ordinato il piatto), la proprietà del cibo passa a te. Trattenere il cibo avanzato equivale, tecnicamente, a sottrarti un bene già acquistato.

Ricorda gentilmente che, una volta pagato il conto (o ordinato il piatto), la proprietà del cibo passa a te. Trattenere il cibo avanzato equivale, tecnicamente, a sottrarti un bene già acquistato. Punto chiave 2: La Sentenza della Cassazione. Puoi citare il fatto che la Suprema Corte ha definito il diniego del ristoratore come un’imposizione “pretestuosa e ingiusta” , contraria alle norme della civile convivenza.

Puoi citare il fatto che la Suprema Corte ha definito il diniego del ristoratore come un’imposizione , contraria alle norme della civile convivenza. Punto chiave 3: La questione HACCP. Molti ristoratori temono responsabilità legali se il cliente sta male mangiando gli avanzi il giorno dopo.

Molti ristoratori temono responsabilità legali se il cliente sta male mangiando gli avanzi il giorno dopo. La verità: Una volta che il cibo esce dal locale, la responsabilità della conservazione ricade interamente sul consumatore.