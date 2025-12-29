A Milano con i City Angels il pranzo dell’Epifania per i senzatetto al Principe di Savoia

Come da tradizione, il giorno dell’Epifania si trasformerà in un momento di solidarietà e condivisione nel cuore di Milano con la “Befana del clochard”. Martedì 6 gennaio, l’hotel Principe di Savoia aprirà le porte della sua prestigiosa sede in piazza della Repubblica 17 per ospitare 200 persone senza fissa dimora. L’iniziativa, promossa dai City Angels, vedrà i volti più noti della politica e della cultura milanese svestire i panni istituzionali per indossare quelli dei camerieri.

Istituzioni e spettacolo ai tavoli come camerieri

A servire le portate agli ospiti saranno figure di primo piano del panorama cittadino e regionale. Hanno confermato la loro presenza il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Accanto a loro, si muoveranno tra i tavoli anche gli ex primi cittadini Gabriele Albertini e Letizia Moratti, il presidente di Aler Lombardia Alan Rizzi e l’ex rettore del Politecnico Ferruccio Resta. Non mancheranno esponenti della cultura e della moda, come lo stilista Alviero Martini e la scrittrice Melania Rizzoli, ma la lista dei partecipanti è in continuo aggiornamento. tutti uniti per un obiettivo comune: offrire una giornata di dignità e festa a chi vive ai margini.

Un menù stellato e internazionale

L’eccellenza culinaria sarà un altro pilastro dell’evento. Per l’occasione, l’hotel Principe di Savoia ha invitato Christian Garcia, chef personale del Principe Alberto di Monaco, che arriverà appositamente da Montecarlo. La brigata di cucina sarà composta anche da due eccellenze interne: l’executive chef Fabrizio Cadei e lo chef dei banchetti Stefano Benedetti. Insieme prepareranno un ricercato pranzo rigorosamente vegetariano, pensato per accogliere e rispettare le diverse sensibilità degli ospiti.

L’impegno dei City Angels per le festività

L’associazione fondata da Mario Furlan nel 1994, che oggi conta oltre 600 volontari (in gran parte donne) in 20 città tra Italia e Svizzera, non ferma il suo impegno nemmeno durante la notte di Capodanno. Mentre la città festeggia, gli “Angeli” saranno in strada per distribuire beni di prima necessità, panettoni e pandori.

Parallelamente, nel centro d’accoglienza di via Gino Pollini a Niguarda, verrà organizzato un veglione di San Silvestro speciale, con pietanze donate dal ristorante stellato Procaccini. L’obiettivo, come spiega lo stesso Furlan, è chiaro: «Anche gli ultimi hanno bisogno di un po’ di spensieratezza e di sorridere durante le feste, e soprattutto hanno bisogno di non sentirsi soli quando il resto del mondo festeggia».

Come sostenere i City Angels

Per chi volesse contribuire alle attività dell’associazione e sostenere i pasti e l’assistenza per i senzatetto, è possibile donare tramite i canali ufficiali:

Sito Web: È possibile effettuare una donazione sicura tramite PayPal o carta di credito su www.cityangels.it.

Bonifico Bancario: Sul sito sono indicati gli IBAN per le donazioni deducibili (in quanto Associazione di Volontariato Onlus).

5×1000: È possibile destinare il proprio 5×1000 inserendo il codice fiscale dell’associazione 97144000157 nella dichiarazione dei redditi.