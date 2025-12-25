Mostre e musei a Natale: le aperture nel periodo delle feste

Durante le festività natalizie e di inizio anno Milano conferma la propria vocazione culturale con un’offerta ampia e qualificata che consentirà a cittadini e visitatori di accedere a mostre di rilievo internazionale anche nei giorni festivi. Così palazzo Marino ricordando le aperture di mostre e musei.

Nel periodo delle feste i Musei Civici resteranno aperti con chiusura nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio. In queste due date, nel pomeriggio, sarà comunque possibile visitare le quattro grandi mostre ospitate a Palazzo Reale: “Leonora Carrington”, “Appiani. Il Neoclassicismo a Milano”, “Art From Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza” e “Man Ray. Forme di luce”.

Aperti nel pomeriggio di Natale e di Capodanno anche il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea con la mostra “India. Bagliori e fughe” e il MUDEC – Museo delle Culture con la straordinaria installazione di Chiharu Shiota nell’Agorà del museo e il progetto espositivo dedicato a “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza”.

La tradizionale mostra di Natale di Palazzo Marino, allestita in Sala Alessi e dedicata quest’anno al Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli, resterà sempre aperta. Il giorno di Natale l’orario è ridotto dalle 14.30 alle 18.30, il 26 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio l’apertura sarà dalle 9.30 alle 20, mentre il 24 e il 31 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 18.

Alla GAM Galleria d’Arte Moderna la mostra “Pellizza da Volpedo. I capolavori” seguirà i giorni di chiusura del museo, ma per il periodo natalizio manterrà i consueti orari: martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19; mercoledì e giovedì dalle 10 alle 21. Il 24 e 31 dicembre apertura dalle 10 alle 17.30.

Alla Fabbrica del Vapore il pubblico potrà contare su un calendario articolato di aperture che coinvolge mostre ed eventi con orari differenziati a seconda delle giornate. In particolare, il 1° gennaio, nel pomeriggio, saranno visitabili le esposizioni “I tre grandi di Spagna” e “Artificial Beauty”.

Sempre aperta, anche a Natale e a Capodanno la Casa della Memoria, in entrambe le giornate con orario 14–18.

Per informazioni dettagliate su giorni e orari di apertura, si invita comunque a consultare i siti web ufficiali delle singole sedi museali.