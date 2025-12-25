Gran galà lyric-pop natalizio: Art&Music Insieme a Milano in San Giovanni in Laterano

Lo spirito delle Festività natalizie nel concerto di domenica 28 dicembre, ore 15:30

Il concerto di Art&Music Insieme che si terrà domenica 28 dicembre presso la Chiesa di San Giovanni in Laterano, a Milano, in zona Piola, manterrà viva l’atmosfera gioiosa di queste Festività. Brani e canti della tradizione natalizia saranno protagonisti accanto al repertorio di musica lirica molto amata dal pubblico che Art&Music Insieme è solita proporre: brani e duetti dalle opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini e la canzone napoletana. In occasione di questo terzo concerto natalizio a Milano, troverannospazio anche la poesia e l’esposizione di opere d’arte. Un’offerta artistica completa, di grande suggestione, per chiudere in bellezza l’anno in corso.

Si esibiranno cantanti noti e apprezzati: il soprano Ekaterina Adamova, il tenore Dario Prola e il baritono Valerio Sgargi. Al pianoforte, Inessa Filistovich. Sempre grande attenzione verrà posta alla recitazione, fondamentale per la resa scenica dei brani, soprattutto dei duetti. L’interpretazione sia musicale che teatrale è infatti uno dei punti di forza dei concerti della Lirica in Periferia, che riesce a incantare il pubblico raggiungendo l’obiettivo di promuovere e diffondere le arti e la cultura musicale di alto livello. Questa ottava edizione è più fitta delle precedenti perché Art&Music Insieme viene sostenuta da un numero maggiore di enti e sponsor. Citiamo tra questi, oltre al Comune di Milano, anche Regione Lombardia.

Il concerto sarà introdotto da Markus Krienke, professore di filosofia presso la Facoltà di Teologia di Lugano e direttore della Cattedra Rosmini.

Gran galà lyric-pop natalizio: concerto di Art&Music Insieme

Chiesa di San Giovanni in Laterano – via Pinturicchio, 35 – Milano

Domenica 28 dicembre ore 15:30

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per informazioni:

Cell. n. 349 860 9353

E-mail: artemusic.insieme@gmail.com

Fb: www.facebook.com/ArtMusicInsieme