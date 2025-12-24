Olimpiadi, 18 mila volontari da 94 paesi, 48% è under 35

A poco più di un mese dall’inizio dei Giochi, ‘Volunteers Programme’, il programma per il reclutamento dei volontari per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, registra numeri “che testimoniano una partecipazione ampia, giovane e fortemente internazionale, confermando il ruolo centrale delle persone nel progetto Olimpico e Paralimpico”. I dati sono comunicati dalla Fondazione Milano Cortina.

Il programma coinvolge complessivamente 18.000 volontarie e volontari. Quasi uno su due (48%) ha meno di 35 anni, ma il dato anagrafico restituisce un’iniziativa capace di unire generazioni diverse, con una presenza significativa anche nelle fasce di età più adulte. Raggiunta la parità di genere: il 51% dei membri di Team26 è donna, in linea con i valori di inclusione e rappresentatività promossi dai Giochi. I volontari selezionati provengono da 94 nazionalità diverse: dopo l’Italia, i Paesi più rappresentati sono Francia, Germania, Stati Uniti e Cina, a testimonianza dell’attenzione globale verso Milano Cortina 2026. Il 58% dei volontari porta con sé precedenti esperienze nel volontariato sportivo, maturate a livello locale, nazionale o internazionale.

I dati relativi al percorso di selezione, secondo la Fondazione confermano “l’eccezionale risposta” registrata dal VolunteersProgramme. Le candidature complessive hanno superato quota 130.000, provenienti da oltre 170 Paesi, a fronte di 18.000 posti disponibili. Il 64% dei candidati era under 35 e il 60% donna, mentre il 43% si affacciava per la prima volta al mondo del volontariato sportivo. Rilevante anche il livello di disponibilità con oltre il 46% dei candidati ha dichiarato la volontà di partecipare sia ai Giochi Olimpici sia a quelli Paralimpici.