City Angels: Il 24 dicembre preghiera interreligiosa e festa con i senzatetto davanti la Stazione Centrale

“ É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 30 anni – dice Mario Furlan , fondatore dei City Angels – Saranno presenti i clochard della Stazione, alcuni dei quali dormono lì. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna lo spirito natalizio d’amore e d’unione ”.

A mezzogiorno del 24 dicembre si svolgerà la preghiera interreligiosa : pregheranno insieme Don Claudio Burgio , cappellano del carcere minorile Beccaria; l’imam Khaled Elhediny ; un rabbino e un pastore evangelico; il sacerdote della chiesa ortodossa Padre Dario Rafo ; il monaco buddista Bhante Dhammasiri e il monaco induista Hare Krishna Jay Gauranga , responsabile per la Lombardia di Food for life . Per cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce. E per portare un messaggio di speranza in questo momento così difficile per il mondo. “ Pregheremo in particolare per la pace in Ucraina ” dice Furlan .

Porteranno il loro saluto il Vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Milo Hasbani; il Presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo, Carlo Riva; la Consigliera regionale Chiara Valcepina; e i Consiglieri comunali Daniele Nahum e Roberta Osculati. Saranno presenti la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone, il Responsabile Politiche sociali di Coop Lombardia, Bruno Ceccarelli, il comico Stefano Chiodaroli, testimonial dei City Angels, e gli ambasciatori dei City Angels Sergio Cazzaniga e Donatella Lavizzari. Dopo la preghiera, alle 12.30, verranno distribuiti pasti caldi ai senzatetto. I panettoni sono stati donati da Coop Lombardia. Il testimonial dei City Angels Dario Baldan Bembo canterà il suo inno dei City Angels all’inizio della manifestazione, mentre il rapper Laioung e le Suore Bologna si esibiranno durante il pranzo.

Martedì 6 gennaio 2026 a mezzogiorno, all’hotel Principe di Savoia di Piazza della Repubblica 17, torna la Befana del Clochard: 200 senzatetto pranzeranno nell’albergo più lussuoso di Milano, serviti da volti noti dello spettacolo, della cultura e delle Istituzioni. Saranno presenti, in veste di camerieri, con la pettorina dei City Angels, il Sindaco di Milano, Beppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ci sarà il mondo istituzionale, rappresentato in modo bipartisan: infatti faranno da camerieri per i senzatetto gli ex sindaci di Milano Gabriele Albertini e Letizia Moratti; gli onorevoli Riccardo De Corato, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace; i consiglieri regionali Giulio Gallera, Pierfrancesco Majorino, Lisa Noja e Chiara Valcepina; i consiglieri comunali Luca Bernardo, Alessandro De Chirico, Diana De Marchi, Carlo Monguzzi, Daniele Nahum, Roberta Osculati e Mariangela Padalino; il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini; e il segretario di Patto per il Nord, Carlo Grimoldi.

Serviranno i senzatetto anche amici dei City Angels come il presidente Aler Lombardia Alan Rizzi, l’ex rettore del Politecnico Ferruccio Resta, lo stilista Alverio Martini, la scrittrice Melania Rizzoli, il regista Ruggero Gabbai, il presidente della Società Umanitaria Alberto Jannuzzelli, il banchiere Matteo Arpe, il presidente della Bcc Carate Brianza Treviglio Ruggero Redaelli, il presidente della Comunità ebraica milanese Walker Meghnagi e il vicepresidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, Milo Hasbani.

Con loro i testimonial dei City Angels provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione e della moda Maura Anastasia, Marco Bellavia, Dario Baldan Bembo, Gigi Cifarelli, Walter Di Gemma, Assane Diop, Drupi, Massimiliano Finazzer Flory, Alberto Fortis, Tessa Gelisio, Mario Giuliacci, Giovanna Nocetti, Laoiung, Mario Lavezzi, Candida Livatino, Leonardo Manera, Clara Moroni, Franco Mussida, Folco Orselli, Edoardo Raspelli, Rosmy, Suore Bologna. Serviranno a tavola anche la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone e gli Ambasciatori dei City Angels Laura Bajardelli, Sergio Cazzaniga, Bruno Dapei, Umberto Gonnella e Donatella Lavizzari. Suonerà la band italodance degli Alta Moda, che come tutti gli anni farà ballare i 200 senzatetto presenti.