Trucchi per tenere i capelli in ordine senza dover andare sempre dal parrucchiere

Il periodo delle feste è alle porte, e tra un cocktail e l’altro e le cene con amici e familiari, è fondamentale avere sempre una chioma in ordine senza dover passare ogni settimana dal parrucchiere. Ecco alcuni trucchi e suggerimenti che ti salveranno la vita (e i capelli) durante il caos natalizio.

La nostra Hair Stylist di fiducia “GRACE”, (Grazia Pace), ci suggerisce una pettinatura che richiede poche attenzioni come lo Chignon disordinato perfetto sia per giorni casual che per eventi più eleganti. Bastano pochi minuti per raccogliere i capelli in uno chignon non troppo preciso, da fissare con qualche fermaglio.

La treccia laterale: un classico intramontabile, facile da realizzare e che ti permette di nascondere eventuali ciocche ribelli.

La coda di cavallo bassa: basta un po’ di volume alla parte superiore della testa per un look più sofisticato.

Grace suggerisce inoltre di investire in alcuni prodotti.

Ecco cosa ti servirà:

Spray texturizzante: Ottimo per ottenere quel look “messy” così in voga. Applica un po’ di prodotto sui capelli asciutti per aggiungere struttura e tenuta senza appesantire.

Oli nutrienti: Per tenere i capelli idratati e lucidi non serve spendere una fortuna. Applicane poche gocce sulle punte per combattere l’effetto crespo.

Lacca leggera: Non tutti amano gli effetti di una lacca pesante, ma una leggera può aiutarti a mantenere pettinature come chignon o trecce in posizione senza farle apparire rigide.

La Polverina volumizzante di GRACE, che potete trovare nel suo salone, rende il capello sempre voluminoso e lucido, come appena lavato.

Infine, non dimenticare che gli accessori possono diventare tuoi alleati. Se hai i capelli un po’ disordinati, un bel cappello può salvarti!

Buone feste e… che i tuoi capelli siano sempre al top!