Forza Italia Milano: Convegno “La riforma della giustizia” – 15 dicembre – Palazzo Pirelli

Forza Italia, attraverso il Dipartimento Giustizia e Affari Costituzionali, organizza a Milano un importante convegno dedicato alla riforma della giustizia. L’evento mira ad approfondire i passaggi chiave delle modifiche in atto, con un focus sulla separazione delle carriere e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Dettagli dell’incontro
-
Tema centrale: La riforma della giustizia: dalla separazione delle carriere alla riforma del CSM.
-
Data e ora: Lunedì 15 dicembre, ore 18:00.
-
Luogo: Palazzo Pirelli, Sala Pirelli (Via Fabio Filzi 22, Milano).
-
Organizzato da: Forza Italia – Dipartimento Giustizia e Affari Costituzionali.
Programma e relatori
L’incontro prevede interventi di figure istituzionali di alto livello, esperti del diritto e parlamentari, suddivisi in sessioni tematiche.
Interventi introduttivi e saluti istituzionali
I lavori saranno aperti da figure di spicco del partito e delle istituzioni:
-
On. Antonio Tajani – Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri
-
On. Alessandro Sorte – Coordinatore Regionale di F.I. Lombardia
-
On. Cristina Rossello – Segretario Cittadino F.I. Milano
La moderazione dell’incontro sarà curata dall’Avv. Andrea Del Corno, Responsabile regionale del dipartimento Giustizia di Forza Italia.
Sessione 1: La riforma costituzionale della giustizia
Questo panel si concentrerà sugli aspetti più critici e discussi della riforma che toccano la Carta Costituzionale:
-
Prof. Nicolò Zanon
-
On. Claudio Martelli
-
Avv. Prof. Pier Filippo Giuggioli
-
Avv. Serafino Generoso
-
Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto
Sessione 2: I tempi della giustizia
Focus sulla problematica della lentezza dei processi e sulle possibili soluzioni per accelerare la macchina giudiziaria:
-
Avv. Antonino La Lumia
-
Dott.ssa Daniela Dawan
Sessione 3: La riforma della giustizia penale
Interventi dedicati alle modifiche che riguardano specificamente il codice e il processo penale:
-
On. Tiziana Maiolo
-
Avv. Federico Papa
Conclusioni
Le considerazioni finali e la chiusura dei lavori saranno affidate al Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, che ricopre il doppio ruolo di Viceministro della Giustizia e di Responsabile nazionale del dipartimento Giustizia.
