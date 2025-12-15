Forza Italia Milano: Convegno “La riforma della giustizia” – 15 dicembre – Palazzo Pirelli

Forza Italia, attraverso il Dipartimento Giustizia e Affari Costituzionali, organizza a Milano un importante convegno dedicato alla riforma della giustizia. L’evento mira ad approfondire i passaggi chiave delle modifiche in atto, con un focus sulla separazione delle carriere e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Dettagli dell’incontro

Tema centrale: La riforma della giustizia: dalla separazione delle carriere alla riforma del CSM.

Data e ora: Lunedì 15 dicembre, ore 18:00.

Luogo: Palazzo Pirelli, Sala Pirelli (Via Fabio Filzi 22, Milano).

Organizzato da: Forza Italia – Dipartimento Giustizia e Affari Costituzionali.

Programma e relatori

L’incontro prevede interventi di figure istituzionali di alto livello, esperti del diritto e parlamentari, suddivisi in sessioni tematiche.

Interventi introduttivi e saluti istituzionali

I lavori saranno aperti da figure di spicco del partito e delle istituzioni:

On. Antonio Tajani – Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri

On. Alessandro Sorte – Coordinatore Regionale di F.I. Lombardia

On. Cristina Rossello – Segretario Cittadino F.I. Milano

La moderazione dell’incontro sarà curata dall’Avv. Andrea Del Corno, Responsabile regionale del dipartimento Giustizia di Forza Italia.

Sessione 1: La riforma costituzionale della giustizia

Questo panel si concentrerà sugli aspetti più critici e discussi della riforma che toccano la Carta Costituzionale:

Prof. Nicolò Zanon

On. Claudio Martelli

Avv. Prof. Pier Filippo Giuggioli

Avv. Serafino Generoso

Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto

Sessione 2: I tempi della giustizia

Focus sulla problematica della lentezza dei processi e sulle possibili soluzioni per accelerare la macchina giudiziaria:

Avv. Antonino La Lumia

Dott.ssa Daniela Dawan

Sessione 3: La riforma della giustizia penale

Interventi dedicati alle modifiche che riguardano specificamente il codice e il processo penale:

On. Tiziana Maiolo

Avv. Federico Papa

Conclusioni

Le considerazioni finali e la chiusura dei lavori saranno affidate al Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, che ricopre il doppio ruolo di Viceministro della Giustizia e di Responsabile nazionale del dipartimento Giustizia.