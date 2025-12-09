Piste di pattinaggio sul ghiaccio a Milano: dove si trovano e quanto costano

Il pattinaggio sul ghiaccio è diventato negli ultimi anni una vera tradizione invernale per Milano, trasformando piazze, giardini e quartieri in scenari luminosi dove grandi e piccoli possono divertirsi in un’atmosfera da fiaba.

Per la stagione 2025-2026 la città conferma il trend con oltre dodici piste operative tra strutture coperte, installazioni all’aperto e villaggi natalizi. Un’offerta ampia che permette ai milanesi e ai visitatori di vivere l’inverno in modo giocoso, sportivo e suggestivo, senza dover raggiungere località montane o laghi ghiacciati.

Dove pattinare a Milano

Con l’arrivo delle prime temperature rigide, Milano si è trasformata in un vero palcoscenico invernale. Le piste di pattinaggio già operative sono distribuite in diversi punti della città, rendendo semplice trovare quella più vicina o più adatta al proprio stile.

La 02 Ice di Piazza Città di Lombardia è la più conosciuta e una delle più grandi. Situata sotto il moderno complesso della Regione, offre una pista coperta ideale anche per chi desidera seguire corsi tecnici, lezioni singole e allenamenti dedicati. La struttura rimarrà accessibile fino al 18 gennaio e propone tariffe differenziate, dai biglietti a tempo agli abbonamenti stagionali.

Tra le mete più amate dalle famiglie spicca il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, inaugurato il 15 novembre. Qui il pattinaggio non è solo sport, ma un’esperienza immersiva: luminarie, casette in legno, giostre, animazioni e attività dedicate ai bambini trasformano l’area in un villaggio natalizio che resterà attivo fino al 6 gennaio 2026.

Non può mancare la pista di Piazza Gae Aulenti, cuore pulsante della Milano contemporanea. Circondata da torri di vetro e design avanguardistico, è perfetta per chi cerca un’atmosfera metropolitana e scintillante.

Resterà aperta fino all’11 gennaio e propone noleggio pattini, accessori tecnici e supporto per principianti. Quest’anno l’area è inserita nel palinsesto degli eventi Pop Xmas Let It Glow, anticipando l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali.

Le piste nei quartieri

Milano non concentra il pattinaggio solo nel centro ma lo diffonde nei quartieri, favorendo una fruibilità diffusa. In Piazza Gramsci è tornato “Il Regno di Ghiaccio”, pista che rimarrà attiva fino al 18 gennaio e che propone un’organizzazione oraria pensata per le famiglie: dal lunedì al giovedì 15:00–19:00, weekend con estensione fino alla sera.

Grande entusiasmo anche per Selinunte On Ice in viale Aretusa, inaugurata il 1° dicembre e aperta fino all’11 gennaio 2026. Quest’anno si distingue per un’iniziativa sociale promossa dal Municipio 7: mille ingressi gratuiti riservati ai ragazzi delle associazioni di quartiere, un gesto che conferma la volontà della città di rendere il pattinaggio accessibile a tutti.

Tra le piste più apprezzate anche quella di Villa Litta (viale Affori 21), punto fisso della stagione invernale del Municipio 9, e la pista gratuita di Piazza Frattini, nel Municipio 6. Qui l’atmosfera è resa ancora più magica dal trenino per bambini, elemento distintivo che ogni anno attira famiglie e curiosi.

Le prossime aperture

All’elenco si aggiungeranno nuove piste che completeranno l’offerta entro i primi giorni di dicembre. La più attesa è senza dubbio la pista alla Darsena, che tornerà a trasformare il celebre bacino d’acqua in un palcoscenico ghiacciato all’aperto, tra riflessi, luci e scorci urbani tra i più fotografati di Milano.

Dal 8 dicembre al 28 gennaio 2026 entrerà ufficialmente in funzione Municipio 4 On Ice in Largo Marinai d’Italia, con orari diversificati:

feriali 15:00–19:00

weekend 10:00–13:00 e 14:30–19:30

Confermate anche aperture straordinarie per le scuole, un’occasione utile per avvicinare i più giovani a questo sport.

A ruota aprirà la pista di via dei Guarneri, pensata per chi vive nella zona sud-est e cerca una soluzione di svago più vicina a casa. Stesso discorso per Villa Scheibler e via Orsini a Quarto Oggiaro, che offriranno punti di pattinaggio aggiuntivi in aree residenziali sempre più coinvolte.

Dal 12 dicembre sarà inaugurata la nuova pista in via Isernia, attiva fino all’11 gennaio 2026, completando di fatto il sistema di strutture cittadine dedicate alle festività.

Pattinare in città: un’esperienza che unisce sport, luci e socialità

Quest’anno Milano conferma la volontà di proporre non solo piste, ma vere esperienze urbane invernali. Ogni location è pensata per offrire più di un semplice giro sui pattini: installazioni luminose, villaggi natalizi, musica, eventi tematici e proposte per i bambini rendono l’attività accessibile e coinvolgente.