ATM, torna il “Bus degli Angeli” con City Angels per un aiuto alle persone in difficoltà

Da questa sera torna il Bus degli Angeli, l’iniziativa di Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare i più bisognosi. Una collaborazione tra l’azienda di trasporto e l’associazione, nata quasi 15 anni fa, che – sottolinea Atm – è diventata un punto di riferimento per Milano e che ha permesso di dare un piccolo contributo alle persone che vivono situazioni di fragilità.

Da domani sera e fino a venerdì 13 marzo 2026, il bus solidale è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 a mezzanotte, e viaggia nelle zone della città dove è maggiore la necessità di prestare assistenza.

A bordo del Bus degli Angeli, riadattato nel tempo dal personale Atm delle officine di Viale Molise, è possibile ricevere servizi di prima accoglienza con bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata. Il percorso del Bus degli angeli nel dettaglio prevede: Lunedì: via Corridoni, piazza San Pietro in Gessate, via Santa Sofia, piazza XXIV Maggio, via Boeri.

Martedì: Porta Genova, piazza Napoli, piazzale Brescia, Lampugnano.

Mercoledì e giovedì: piazza San Babila, piazza Duomo.

Venerdì: piazzale Cadorna, via Monte Falterona, piazza Poggibonsi, piazza Napoli, piazzale Brescia, piazzale Lotto, Lampugnano.