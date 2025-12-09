Bus degli Angeli ATM

ATM, torna il “Bus degli Angeli” con City Angels per un aiuto alle persone in difficoltà

Da questa sera torna il Bus degli Angeli, l’iniziativa di Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare i più bisognosi. Una collaborazione tra l’azienda di trasporto e l’associazione, nata quasi 15 anni fa, che – sottolinea Atm – è diventata un punto di riferimento per Milano e che ha permesso di dare un piccolo contributo alle persone che vivono situazioni di fragilità.

Da domani sera e fino a venerdì 13 marzo 2026, il bus solidale è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 a mezzanotte, e viaggia nelle zone della città dove è maggiore la necessità di prestare assistenza.

A bordo del Bus degli Angeli, riadattato nel tempo dal personale Atm delle officine di Viale Molise, è possibile ricevere servizi di prima accoglienza con bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata. Il percorso del Bus degli angeli nel dettaglio prevede: Lunedì: via Corridoni, piazza San Pietro in Gessate, via Santa Sofia, piazza XXIV Maggio, via Boeri.

Martedì: Porta Genova, piazza Napoli, piazzale Brescia, Lampugnano.

Mercoledì e giovedì: piazza San Babila, piazza Duomo.

Venerdì: piazzale Cadorna, via Monte Falterona, piazza Poggibonsi, piazza Napoli, piazzale Brescia, piazzale Lotto, Lampugnano.

