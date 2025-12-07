Ponte dell’Immacolata, tutto esaurito: montagna e città trainano il turismo

Per il ponte dell’Immacolata la Lombardia registra un forte traino turistico dalla montagna, con Valtellina, Bormio e Livigno in testa. Strutture quasi esaurite nelle valli bresciane, buon andamento in Valsassina e prenotazioni in crescita anche sulle Alpi e Prealpi bergamasche.

Vivaci anche le città: Mantova è sold out il 6 dicembre, bene Brescia e Bergamo. Presenze buone sui laghi, nonostante molte strutture siano chiuse invernali. Confcommercio sottolinea il ruolo strategico del turismo e la necessità di politiche di destagionalizzazione in vista di Milano-Cortina 2026.

Gli agriturismi stimano oltre 600mila presenze per l’8 dicembre. Crescono enoturismo, oleoturismo e vacanze green: un italiano su quattro sceglie strutture a basso impatto e prodotti a km zero. Campagna Amica lancia il progetto “Passaporto a cinque cerchi”, dedicato all’agricoltura di montagna e ai territori di Milano-Cortina 2026, con una mappa digitale e un passaporto cartaceo per raccogliere “medaglie” partecipando alle attività delle aziende rurali aderenti.

Sul fronte meteo, ultime ore di tempo instabile con piogge sparse, specie al Centro-Sud, ma dal pomeriggio di oggi migliora al Nord. Il finesettimana sarà per lo più soleggiato, con qualche debole pioggia tra Sicilia, Calabria e Puglia. Per l’Immacolata è atteso bel tempo ovunque, con temperature miti grazie all’anticiclone.