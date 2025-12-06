Milano celebra l’inizio del Natale: accensione degli alberi in Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele II

La città entra nel vivo delle celebrazioni natalizie con l’accensione dei due alberi più iconici, gli “abeti” simbolo del Natale meneghino.

L’albero di Natale in Galleria

Le celebrazioni iniziano nella Galleria Vittorio Emanuele II. Ieri, venerdì 5 dicembre, alle ore 16.45, si è tenuta la cerimonia di accensione dell’albero sponsorizzato da Lenovo e allestito nell’ottagono del ‘salotto’ della città. Alla cerimonia ha partecipato la vicesindaco Anna Scavuzzo, insieme a Alberto Spinelli, Cmo Eema Lenovo, l’amministratore delegato di Lenovo Enza Truzzolillo e la campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis.

Per la prima volta, l’albero di Natale e la volta della Galleria si sono illuminati di rosso, un colore simbolo di inclusione e condivisione. Questa iniziativa, promossa da Lenovo con il sostegno di Lenovo Foundation a favore dell’associazione art4sport, fondata da Bebe Vio Grandis, celebra i valori di solidarietà e partecipazione, unendo tradizione e innovazione nel cuore di Milano per rendere il Natale ancora più speciale e aperto a tutti.

L’albero di Natale in piazza Duomo

Oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 18, sarà la volta di piazza Duomo. Qui si svolgerà la cerimonia di accensione del grande albero di Natale dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Alla cerimonia parteciperanno l’assessora allo Sport e turismo, Martina Riva, il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, il ceo di Fondazione Milano Cortina 2026, Nevio Devidè, e l’amministratore delegato di Tcl Europe, Carlos Li. Saranno inoltre presenti, in rappresentanza degli atleti olimpici e paralimpici, Martina Caironi ed Enrico Fabris.

Caratteristiche e sostenibilità

A brillare nella piazza sarà un maestoso abete rosso di 29 metri, proveniente da Dimaro Folgarida, che è stato rimosso in quanto cresciuto nel letto di un ruscello e dunque per motivi di sicurezza stradale. L’albero verrà decorato con oltre 100mila microled e con eleganti sfere bianche perlate, arricchite dagli emblemi Olimpici e Paralimpici e dalle “5 vibes”, le vibrazioni grafiche che contraddistinguono il look dei Giochi Milano Cortina 2026. Sulla cima tornerà a splendere un grande fiocco di neve luminoso, che aveva già coronato l’installazione lo scorso anno.

L’allestimento dell’Albero dei Giochi conferma un impegno concreto verso la sostenibilità e l’economia circolare. Un’attenzione particolare è dedicata infatti al ciclo di vita dei materiali: la base viene riutilizzata per il settimo anno, mentre il puntale per il terzo anno. Al termine delle festività, il Consorzio Nazionale Sistema Arredo garantirà il riciclo completo dell’albero attraverso la produzione di assi e tavole di legno. Questi materiali verranno donati al laboratorio di falegnameria sociale della Casa Circondariale di Monza, dove saranno trasformati in nuovi manufatti.

Il Villaggio di Natale dei Giochi

Attorno all’Albero dei Giochi sorgerà un Villaggio di Natale interamente dedicato ai valori Olimpici e Paralimpici, organizzato da Tcl, azienda leader nel settore della tecnologia e Worldwide Olympic Partner. Sarà un luogo immersivo e interattivo in cui i visitatori potranno compiere un viaggio simbolico nei cinque continenti, che richiamano l’emblema Olimpico, attraverso installazioni tematiche e attività esperienziali che celebrano il potere dello sport di unire le persone nella pace, nell’inclusione e nel rispetto reciproco.

L’energia utilizzata per alimentare tutte le installazioni del villaggio proviene al 100% da fonti rinnovabili. Sarà anche un luogo di racconto delle storie di atlete e atleti, e di promozione del ruolo positivo dello sport nel miglioramento delle comunità.

L’Albero dei Giochi e il Villaggio di Natale rappresentano una celebrazione partecipata dell’avvicinamento ai Giochi Milano Cortina 2026: un invito alla città e ai suoi visitatori a vivere i valori dello sport e a sentirsi parte del percorso verso un evento che unirà il mondo sotto il segno della pace, dell’inclusione e della sostenibilità. Tcl, in collaborazione con il Comune di Milano, ha contribuito alla realizzazione di questo simbolo che onora la tradizione meneghina.