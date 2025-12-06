Letizia Moratti porta parlamentari Ppe in Assolombarda per rilancio competitività europea

Si è concluso ieri, 5 dicembre, a Milano, presso la sede di Assolombarda, il Workshop dal titolo “La Nuova Narrativa Economica”, organizzato dal Gruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe).

L’iniziativa, promossa dall’europarlamentare e Presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, ha riunito per due giorni una trentina di parlamentari popolari europei, accademici e rappresentanti di spicco del mondo industriale e finanziario. L’obiettivo dell’evento è stato quello di contribuire alla definizione di una visione aggiornata sulla competitività dell’Europa.

Il workshop ha offerto una piattaforma di dialogo focalizzata sulle priorità economiche dell’Unione, tra cui la competitività industriale, l’innovazione tecnologica, la coesione sociale e la centralità della persona.

«Questo incontro ha permesso di consolidare un confronto concreto tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca, utile a delineare un’agenda economica europea più moderna e ambiziosa, indicando la necessità di un deciso cambio di passo della Commissione europea e l’urgenza di completare il mercato unico dei capitali e quello dell’energia», ha dichiarato Letizia Moratti. L’europarlamentare ha inoltre sottolineato che «Milano e la sua comunità imprenditoriale rappresentano un punto di riferimento per l’innovazione e per il dialogo tra industria e istituzioni. Per queste ragioni mi sono impegnata ad ospitare in città i lavori di questo seminario europeo».

Il programma dei lavori ha incluso la presentazione del Report sulla Nuova Narrativa Economica a cura del professor Carlo Altomonte (Sda Bocconi) e gli interventi di numerosi rappresentanti dei settori industriali.

Una sessione interamente dedicata al ruolo dell’innovazione, introdotta da Daniel Gros (Institute for European Policymaking – Bocconi), ha visto i contributi di figure di rilievo del mondo farmaceutico, tecnologico e internazionale: Marcello Cattani (Presidente Farmindustria), Luca de Angelis (Ceo-Tech Europe Foundation) e Federico Donato (European Chamber of Commerce, Singapore).

La giornata di mercoledì 4 dicembre si è conclusa con una visita al Cenacolo Vinciano e una cena di lavoro con rappresentanti dell’imprenditoria italiana.

I lavori sono ripresi nella mattinata di oggi con un panel incentrato sull’attuazione dell’agenda economica europea, introdotto dal professor Marco Buti (European University Institute) e arricchito dall’intervento di Francesco Buzzella (Presidente Federchimica).

Una sessione dedicata alla dimensione sociale ha raccolto contributi accademici – tra cui Giulia Giupponi (Università Bocconi) e Matteo Pedrini (Altis–Università Cattolica) – insieme alle riflessioni del mondo associativo e industriale, con la partecipazione di Paolo Gerardini (vicepresidente Assolombarda) e Giuseppe Pasini (Presidente Confindustria Lombardia).

A conclusione dei lavori, Moratti ha commentato: «Il workshop ha mostrato come un dialogo strutturato tra attori diversi possa contribuire a definire soluzioni realistiche per una crescita più competitiva e sostenibile dell’Europa in un contesto particolarmente complesso e concorrenziale».

I lavori si sono chiusi con un pranzo presso Assolombarda e con la visita a Mind – Milano Innovation District e a Human Technopole, luoghi simbolo del nuovo ecosistema dell’innovazione italiana.

Tra gli eurodeputati che hanno preso parte al workshop figurano: Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Herbert Dorfmann, Kinga Kollar (Ungheria), Hanna Gronkiewicz-Waltz (Polonia), Pilar del Castillo (Spagna), Michal Szczerba (Polonia), Raul de la Hoz (Spagna), Fernando Navarette (Spagna), Mirosława Nykiel (Polonia), Nicolás Pascual De La Parte (Spagna), Sérgio Humberto (Portogallo) e Dirk Gotink (Olanda).