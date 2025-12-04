Eduscopio 2025: i migliori licei di Milano. La classifica analizza chi guida tra classico e scientifico, evidenziando le novità rispetto al 2024 e offrendo consigli pratici per scegliere bene la scuola superiore.

Migliori licei di Milano: variazioni nella classifica Eduscopio 2025

Ogni anno, con l’avvicinarsi delle iscrizioni, la domanda cruciale per le famiglie è: quale scuola scegliere? La piattaforma Eduscopio della Fondazione Agnelli è un punto di riferimento per l’orientamento, confrontando licei e istituti tecnici in base ai successi universitari (e lavorativi, per alcuni indirizzi) dei diplomati.

Nell’edizione 2025 (disponibile online dal 3 dicembre 2025), a Milano si conferma la storica competizione tra i grandi licei. Si registrano tuttavia alcuni cambi di posizione e, in particolare, un forte ritorno degli istituti statali “blasonati” nelle prime posizioni delle classifiche.

Milano città: i migliori licei classici (Eduscopio 2025)

Nel panorama classico, il primo posto subisce un’alternanza rispetto all’anno precedente:

Liceo Classico Berchet: Torna in testa alla classifica, riprendendo la vetta.

Sacro Cuore: Scende di posizione dopo aver superato il Berchet nel 2024.

Carducci: Rientra tra le primissime posizioni, conquistando il podio.

Alexis Carrel: Perde il terzo posto.

A seguire: Beccaria, Manzoni, Parini completano le posizioni rilevanti.

In sintesi: Eduscopio 2025 segnala un significativo recupero di forza dei licei storici statali a Milano, con il Berchet di nuovo in prima posizione.

Milano città: i migliori licei scientifici (Eduscopio 2025)

Per quanto riguarda gli scientifici, la situazione vede una conferma netta nelle prime due posizioni, ma con movimenti dietro:

Liceo Scientifico Volta: Si conferma come il riferimento principale in città.

Leonardo: Mantiene il secondo posto.

Alexis Carrel: Sale in classifica, strappando il terzo posto al Sacro Cuore, che scende all’8° posto in questa edizione.

Subito dopo i primi tre:

Vittorini (in crescita, 4° posto).

San Raffaele (paritario).

Einstein.

Vittorio Veneto.

Cremona e Sant’Ambrogio chiudono la top ten.

In sintesi: Volta e Leonardo restano i due poli più forti per lo scientifico milanese; Carrel guadagna terreno nelle posizioni immediatamente successive.