Eduscopio 2025: i migliori licei di Milano. La classifica analizza chi guida tra classico e scientifico, evidenziando le novità rispetto al 2024 e offrendo consigli pratici per scegliere bene la scuola superiore.
Migliori licei di Milano: variazioni nella classifica Eduscopio 2025
Ogni anno, con l’avvicinarsi delle iscrizioni, la domanda cruciale per le famiglie è: quale scuola scegliere? La piattaforma Eduscopio della Fondazione Agnelli è un punto di riferimento per l’orientamento, confrontando licei e istituti tecnici in base ai successi universitari (e lavorativi, per alcuni indirizzi) dei diplomati.
Nell’edizione 2025 (disponibile online dal 3 dicembre 2025), a Milano si conferma la storica competizione tra i grandi licei. Si registrano tuttavia alcuni cambi di posizione e, in particolare, un forte ritorno degli istituti statali “blasonati” nelle prime posizioni delle classifiche.
Milano città: i migliori licei classici (Eduscopio 2025)
Nel panorama classico, il primo posto subisce un’alternanza rispetto all’anno precedente:
-
Liceo Classico Berchet: Torna in testa alla classifica, riprendendo la vetta.
-
Sacro Cuore: Scende di posizione dopo aver superato il Berchet nel 2024.
-
Carducci: Rientra tra le primissime posizioni, conquistando il podio.
-
Alexis Carrel: Perde il terzo posto.
-
A seguire: Beccaria, Manzoni, Parini completano le posizioni rilevanti.
In sintesi: Eduscopio 2025 segnala un significativo recupero di forza dei licei storici statali a Milano, con il Berchet di nuovo in prima posizione.
Milano città: i migliori licei scientifici (Eduscopio 2025)
Per quanto riguarda gli scientifici, la situazione vede una conferma netta nelle prime due posizioni, ma con movimenti dietro:
-
Liceo Scientifico Volta: Si conferma come il riferimento principale in città.
-
Leonardo: Mantiene il secondo posto.
-
Alexis Carrel: Sale in classifica, strappando il terzo posto al Sacro Cuore, che scende all’8° posto in questa edizione.
Subito dopo i primi tre:
-
Vittorini (in crescita, 4° posto).
-
San Raffaele (paritario).
-
Einstein.
-
Vittorio Veneto.
-
Cremona e Sant’Ambrogio chiudono la top ten.
In sintesi: Volta e Leonardo restano i due poli più forti per lo scientifico milanese; Carrel guadagna terreno nelle posizioni immediatamente successive.
