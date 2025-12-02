A Palazzo Lombardia torna il Festival dell’Inclusione, che valorizza talenti delle persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, torna a Palazzo Lombardia il Festival Lombardo dell’Inclusione. L’iniziativa è promossa dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. L’evento, completamente dedicato alla valorizzazione dei talenti e delle esperienze artistiche delle persone con disabilità, si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a partire dalle ore 9.30.

A condurre il Festival sarà Chiara Tortorella, conduttrice televisiva e radiofonica, affiancata da Sarah Bellome.

“Il Festival Lombardo dell’Inclusione — afferma l’Assessore Lucchini — rappresenta un appuntamento che, negli anni, testimonia il nostro impegno per rafforzare i valori di una comunità sempre più capace di valorizzare ogni talento. Celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità significa rinnovare il nostro dovere istituzionale: rimuovere le barriere fisiche e culturali, promuovere le capacità di ciascuno e creare spazi in cui l’inclusione non sia un obiettivo, ma la quotidianità. Le artiste e gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Auditorium ci dimostrano quanto la cultura, la musica e lo sport possano cambiare il modo in cui guardiamo alla disabilità. Regione Lombardia continuerà a sostenere con forza i progetti che generano partecipazione, autonomia e pari opportunità”.

Sul palco si alterneranno gruppi e realtà che rappresentano eccellenze inclusive del territorio lombardo, come comunicato dalla Regione:

‘Si Può Fare Band’ : gruppo bresciano formato da persone con disabilità, musicisti ed educatori, nato per promuovere l’inclusione sociale attraverso la musica.

‘Ottava Nota’ : progetto sociale e orchestrale della scuola di musica di via Marco Bruto (Milano), ispirato al metodo di José Antonio Abreu e rivolto a ragazzi con fragilità sociali e disabilità provenienti dai quartieri Salomone–Forlanini–Ponte Lambro.

‘Drum Theatre’: ensemble di percussionisti, finalisti a Italia’s Got Talent e già esibitisi in importanti eventi nazionali, nato da un progetto di Sergio Cherubin che unisce percussioni, teatro e clowneria.

Accanto alle performance musicali, si esibiranno:

‘Ens Lombardia’ con una performance in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

‘Polisportiva Andes H’ di Mantova, con una coreografia pop.

‘Ugualmente Artisti’, realtà inclusiva che coinvolge oltre 120 partecipanti dai 10 ai 70 anni, nata nel 2016 grazie alla collaborazione con Francesco Tognetti.

Il Festival vedrà inoltre il contributo di Giada Canino, campionessa mondiale, europea e italiana di danza paralimpica, oltre a SkiAbility, progetto Arge Alp dedicato alla valutazione dell’accessibilità dei comprensori sciistici alpini, con due siti pilota in Lombardia (Colere e Piani di Bobbio).