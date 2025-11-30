Truffe agli anziani: sgominata una banda di campani

La Polizia di Stato di Padova ha condotto una vasta operazione tra Veneto e Campania che ha portato allo smantellamento di una rete criminale specializzata in estorsioni e truffe ai danni di anziani, utilizzando la nota tecnica del “finto maresciallo” e del “finto avvocato”.

Su richiesta della Procura di Padova, il gip ha disposto 11 misure cautelari eseguite dagli agenti della Squadra Mobile, con un blitz scattato alle 4 del mattino. Oltre cento poliziotti hanno operato in contemporanea a Padova, Napoli e in diverse località campane. Il presunto capo della banda è un 32enne pluripregiudicato, legato a un clan camorristico del rione Forcella e già noto per reati gravi come associazione mafiosa, tentato omicidio, traffico di droga e furti.

Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Arrestata anche una giovane donna di 22 anni, mentre per gli altri nove complici—tutti campani—sono state applicate misure restrittive alternative, come l’obbligo di dimora. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a una serie indefinita di truffe ed estorsioni rivolte a vittime anziane e vulnerabili. Durante le indagini, gli investigatori hanno ricostruito 15 episodi di truffa commessi nel Centro-Nord Italia, tra cui due casi a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo, e uno a Verona, Trento, Cuneo, Modena e Ascoli Piceno.

Le forze dell’ordine hanno recuperato oltre 400 mila euro in contanti, gioielli e preziosi, restituiti alle vittime. Il fenomeno delle truffe agli anziani appare particolarmente diffuso nel territorio padovano: nel 2025 se ne contano 671, di cui 258 nel capoluogo, per un danno economico stimato attorno ai 5 milioni di euro.