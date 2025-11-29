AlberoLibro 2025: Monza la prima città d’Italia ad ospitare l’evento

Martedì 2 dicembre, ore 12

La Villa Reale di Monza accende l’albero che genera libri

Monza sarà la prima città d’Italia ad ospitare AlberoLibro 2025, l’albero che genera i libri e celebra la lettura come gesto collettivo e sostenibile. Dal 2 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 la scultura luminosa illuminerà la Villa Reale, segnando la prima tappa del viaggio che toccherà con altre due installazioni le città di Roma il 4 dicembre nell’ambito di Più Libri Più Liberi e Pieve di Soligo l’8 dicembre, città candidata a Capitale italiana del Libro 2027.

Ogni albero ospiterà 100 libri tematici: a Monza saranno dedicati al tema dell’arte contemporanea. Tutti i volumi esposti sono nuovi e acquistati in librerie di prossimità per sostenere la filiera editoriale locale e promuovere una cultura diffusa e sostenibile. Attorno all’albero, inoltre, la Fondazione Mondadori organizzerà laboratori per le scuole e i cittadini dedicati ai temi della spiritualità, a cui si uniranno momenti di bookcrossing e attività pubbliche dedicate al dialogo tra giovani, libri e comunità.

L’inaugurazione di AlberoLibro 2025 è in programma martedì 2 dicembre alle 12 alla Villa Reale di Monza. Intervengono Francesca Caruso, assessore alla Cultura della Regione Lombardia; Domenico De Maio, direttore cultura Milano Cortina 2026; Luca Formenton, presidente Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori; Bartolomeo Corsini, direttore generale Consorzio Villa Reale e Parco di Monza; Maurizio Messina, vicepresidente Associazione Italiana Editori; coordina Paolo Verri, direttore generale Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Ideato dai designer Gianluca Sigismondi e Stefano Bassan di Finemateria, con il supporto tecnico di Item, AlberoLibro si ispira al concetto di “capanna” delle architetture giapponesi, come rifugio simbolico per i libri. Una scultura luminosa e architettonica alta 5 metri, costruita con profilati in alluminio e materiali biologici riciclati, al cui interno si sviluppa una scalinata lignea: un percorso fisico e simbolico verso la conoscenza, dove ogni gradino rappresenta una tappa di crescita e scoperta. La struttura, pensata per essere smontata, riutilizzata e riconfigurabile, incarna i valori di sostenibilità, innovazione e design circolare, trasformando la tradizione natalizia in un’esperienza culturale contemporanea.

Cuore simbolico del progetto è l’iniziativa Libri Olimpici che prevede la distribuzione di 2026 libri alle scuole di Lombardia e Veneto, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, come segno di avvicinamento ai Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi della Cultura saranno così fortemente sostenute dai libri, veicoli di conoscenza, approfondimento e partecipazione.

Promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il contributo di Regione Lombardia, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e Comune di Pieve di Soligo, in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e lo studio di design Finemateria e grazie al supporto dello sponsor UBroker, AlberoLibro 2025 fa ufficialmente parte del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il grande percorso che unisce sport, cultura e territori.