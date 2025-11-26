Giustizia, Comitato Liberali-Riformisti per SI alla riforma: Presidente Gallera

Da lunedì è operativo sul territorio milanese e lombardo il Comitato Lombardo “Enzo Tortora” per il Sì al Referendum Costituzionale. Il Comitato – riferiscono i promotori – nasce come realtà di ispirazione liberale, e non è un caso – spiegano in una nota – che abbiamo scelto di intitolarlo a Enzo Tortora; è composto da numerose personalità dell’area liberale, radicale e riformista, unite dall’obiettivo di promuovere una campagna referendaria sui contenuti e sul merito della riforma della giustizia e dell’ordinamento giudiziario, nonchè sui principi dello Stato di diritto e capace di parlare a tutta la società civile.

Il Comitato è presieduto da Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia. Oltre a Gallera, i soci fondatori sono: Raffaele Della Valle, già legale di Enzo Tortora; Tiziana Maiolo, giornalista, già presidente della commissione Giustizia della Camera dei Deputati; Lorenzo Maggi, presidente di Lodi Liberale, associazione liberale: Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione a Milano; Federica Valcauda, tesoriera di Europa Radicale; Giancarlo Morandi, esponente storico del Pli e presidente emerito del Consiglio regionale lombardo, Antonella Borromeo, avvocato; Cinzia Calabrese, avvocato; Vera Cocucci, capogruppo di Forza Italia Città Metropolitana di Milano, vice-segretario regionale di Forza Italia; Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano, responsabile nazionale Aree Metropolitane di Forza Italia; Paolo Favini, manager sanitario già segretario regionale Pli

“Nel Comitato convivono figure con radici e storie personali diverse, ma unite dalla convinzione che come una democrazia liberale debba avere alla base l’equilibrio dei poteri giudiziario, legislativo ed esecutivo – dichiara il Presidente Giulio Gallera – allo stesso modo una ‘giustizia giusta’ debba avere alla base la separazione tra pubblico ministero e giudice per fare in modo di arrivare davvero a una parità tra accusa e difesa nel processo, tutelando così concretamente la libertà e la dignità di ogni cittadino. Il nostro impegno sarà quello di organizzare sul territorio di Milano, della Città Metropolitana e della Lombardia, eventi e momenti di approfondimento per spiegare ai cittadini i contenuti della riforma, con la volontà di collaborare fattivamente con altri comitati a partire da ‘Cittadini per il Sì’, presieduto da Francesca Scopelliti e da ‘Sì Separa’, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi.” “Il Comitato – prosegue Gallera – ha un valore trasversale proprio perché vogliamo che la campagna referendaria non si trasformi in un voto pro o contro il governo, ma rimanga ancorata al merito di una riforma epocale per la giustizia italiana e per l’affermazione dei valori dello Stato di diritto”.