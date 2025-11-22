Per una gara di corsa modifica linee ATM domenica 23 novembre dalle ore 8:00 alle 12:00

Numerose linee di tram e autobus subiranno modifiche al percorso. ATM fornirà aggiornamenti in tempo reale attraverso gli alert “succede ora” sulla sua app ufficiale ATM. Ecco il dettaglio:
Tram:
Tram 1:
In entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra Repubblica e piazza Firenze
Passa da via Monte Santo, viale Monte Grappa, Garibaldi, Monumentale e Cenisio.
Tram 2:
Non passa tra Colombo/Cantore, via Cusani e Baiamonti.
Fa servizio tra Negrelli e Colombo/Cantore.
Nel tratto Bausan – via Farini è sostituito dal tram 12.
Tram 3:
Non passa tra 24 Maggio e Duomo.
Fa servizio regolare tra Gratosoglio e 24 Maggio.
Tram 10:
Non fa servizio tra p.za 24 Maggio e Cimitero Monumentale.
Fa servizio come al solito tra viale Lunigiana e Cimitero Monumentale.
Da qui devia passando per Cenisio, Diocleziano, Mac Mahon e Castelli.
Tram 12:
Non passa tra piazza 5 Giornate-via Cusani e tra Bramante-Lanza-Ponte Vetero.
Fa servizio su due segmenti: Ovidio-piazza 5 Giornate e Roserio-Cenisio-Bausan.
Tram 14:
Non passa tra Colombo/Cantore e via Cusani e tra Bramante, Lanza e Ponte Vetero.
Fa servizio tra Cimitero Maggiore, Cenisio e Maciachini e Lorenteggio e Porta Genova.
Tram 15:
Non fa servizio tra Duomo e via Giambologna.
Fa servizio come al solito tra Rozzano e via Giambologna.
Tram 16:
Non passa tra Baracca e Monte Velino.
Fa servizio tra San Siro e Baracca.
Tram 19:
Verso Castelli: devia e salta le fermate da Adelaide di Savoia a Mac Mahon/via Bramantino.
Verso Lambrate: salta le fermate da via Mac Mahon/Artieri a p.za Ascoli.
Passa da v.le Regina Giovanna, v.le Tunisia, V. Veneto, Repubblica, Garibaldi, Monumentale e Cenisio.
Tram 24:
Non fa servizio tra p.za Fontana e via Ripamonti/Sabotino.
Fa servizio come al solito tra Vigentino e via Ripamonti/Sabotino.
Poi devia per Porta Lodovica.
Tram 27:
Non fa servizio tra p.za Fontana e p.za 5 Giornate.
Fa servizio come al solito tra p.za 5 Giornate e v.le Ungheria.
Autobus:
Bus B14:
Non fa servizio.
Bus 43:
In entrambe le direzioni,devia tra via Melchiorre Gioia e via Procaccini.
Non passa da via Canonica, p.za Lega Lombarda, Moscova, Turati (verso Greco) e Repubblica (verso piazza Firenze).
Devia per v.le Sturzo, Garibaldi e Monumentale.
Bus 50:
Fa servizio tra Lorenteggio e Conciliazione M1.
Da piazzale Aquileia devia per Conciliazione passando da via San Michele del Carso (verso Conciliazione) e corso di Porta Vercellina (verso Lorenteggio).
Non ferma a Cadorna e Cairoli.
Bus 57:
Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/via Sarpi.
Non ferma in p.za Lega Lombarda, Arena, Lanza e Cairoli.
Bus 60:
Fa servizio tra Zara e p.za 5 Giornate.
Non ferma in c.so di Porta Vittoria, l.go Augusto e via larga e Duomo.
Bus 61:
Fa servizio tra l.go Murani e p.za Risorgimento.
Non passa da Tricolore, c.so Monforte, via Visconti di Modrone, via Larga e Duomo.
Bus 65:
Non passa da corso di Porta Romana, Crocetta, via Sforza, via Besana, v.le Regina Margherita e via Lamarmora.
Bus 68:
Dalle 6 alle 17 solo verso Bonola:
Verso Bonola: devia e salta le fermate da p.le Aquileia a via Albani/Vigliani.
Verso Bergognone: da Amendola a p.le Aquileia.
Passa da via Monte Rosa, Pagano, via Ariosto, p.le Baracca e v.le San Michele del Carso.
Dalle 8 alle 12 devia allo stesso modo anche verso via Bergognone.
Bus 84:
Fa servizio tra San Donato e via Cadore/via Spartaco.
Da qui, devia fino a Porta Romana M3 e ferma in corrispondenza delle linee 62 e 65.
Passa da via Cadore, piazzale Libia, via Tiraboschi, piazza Buozzi e via Crema.
Bus 85:
Fa servizio tra Bolivar M4 e Pagano.
Da qui devia fino a Conciliazione.
Non passa da largo Quinto Alpini, Cadorna, Cairoli, Montenapoleone, piazza Cavour, via Senato, via Visconti di Modrone e largo Augusto.
Bus 94:
Fa servizio tra Sant’Ambrogio M2 e via Visconti di Modrone.
Salta le fermate tra via Visconti di Modrone e Porta Volta.
