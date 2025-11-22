Per una gara di corsa modifica linee ATM domenica 23 novembre dalle ore 8:00 alle 12:00

Numerose linee di tram e autobus subiranno modifiche al percorso. ATM fornirà aggiornamenti in tempo reale attraverso gli alert “succede ora” sulla sua app ufficiale ATM. Ecco il dettaglio:

Tram:

Tram 1:

In entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra Repubblica e piazza Firenze

Passa da via Monte Santo, viale Monte Grappa, Garibaldi, Monumentale e Cenisio.

Tram 2:

Non passa tra Colombo/Cantore, via Cusani e Baiamonti.

Fa servizio tra Negrelli e Colombo/Cantore.

Nel tratto Bausan – via Farini è sostituito dal tram 12.

Tram 3:

Non passa tra 24 Maggio e Duomo.

Fa servizio regolare tra Gratosoglio e 24 Maggio.

Tram 10:

Non fa servizio tra p.za 24 Maggio e Cimitero Monumentale.

Fa servizio come al solito tra viale Lunigiana e Cimitero Monumentale.

Da qui devia passando per Cenisio, Diocleziano, Mac Mahon e Castelli.

Tram 12:

Non passa tra piazza 5 Giornate-via Cusani e tra Bramante-Lanza-Ponte Vetero.

Fa servizio su due segmenti: Ovidio-piazza 5 Giornate e Roserio-Cenisio-Bausan.

Tram 14:

Non passa tra Colombo/Cantore e via Cusani e tra Bramante, Lanza e Ponte Vetero.

Fa servizio tra Cimitero Maggiore, Cenisio e Maciachini e Lorenteggio e Porta Genova.

Tram 15:

Non fa servizio tra Duomo e via Giambologna.

Fa servizio come al solito tra Rozzano e via Giambologna.

Tram 16:

Non passa tra Baracca e Monte Velino.

Fa servizio tra San Siro e Baracca.

Tram 19:

Verso Castelli: devia e salta le fermate da Adelaide di Savoia a Mac Mahon/via Bramantino.

Verso Lambrate: salta le fermate da via Mac Mahon/Artieri a p.za Ascoli.

Passa da v.le Regina Giovanna, v.le Tunisia, V. Veneto, Repubblica, Garibaldi, Monumentale e Cenisio.

Tram 24:

Non fa servizio tra p.za Fontana e via Ripamonti/Sabotino.

Fa servizio come al solito tra Vigentino e via Ripamonti/Sabotino.

Poi devia per Porta Lodovica.

Tram 27:

Non fa servizio tra p.za Fontana e p.za 5 Giornate.

Fa servizio come al solito tra p.za 5 Giornate e v.le Ungheria.

Autobus:

Bus B14:

Non fa servizio.

Bus 43:

In entrambe le direzioni,devia tra via Melchiorre Gioia e via Procaccini.

Non passa da via Canonica, p.za Lega Lombarda, Moscova, Turati (verso Greco) e Repubblica (verso piazza Firenze).

Devia per v.le Sturzo, Garibaldi e Monumentale.

Bus 50:

Fa servizio tra Lorenteggio e Conciliazione M1.

Da piazzale Aquileia devia per Conciliazione passando da via San Michele del Carso (verso Conciliazione) e corso di Porta Vercellina (verso Lorenteggio).

Non ferma a Cadorna e Cairoli.

Bus 57:

Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/via Sarpi.

Non ferma in p.za Lega Lombarda, Arena, Lanza e Cairoli.

Bus 60:

Fa servizio tra Zara e p.za 5 Giornate.

Non ferma in c.so di Porta Vittoria, l.go Augusto e via larga e Duomo.

Bus 61:

Fa servizio tra l.go Murani e p.za Risorgimento.

Non passa da Tricolore, c.so Monforte, via Visconti di Modrone, via Larga e Duomo.

Bus 65:

Non passa da corso di Porta Romana, Crocetta, via Sforza, via Besana, v.le Regina Margherita e via Lamarmora.

Bus 68:

Dalle 6 alle 17 solo verso Bonola:

Verso Bonola: devia e salta le fermate da p.le Aquileia a via Albani/Vigliani.

Verso Bergognone: da Amendola a p.le Aquileia.

Passa da via Monte Rosa, Pagano, via Ariosto, p.le Baracca e v.le San Michele del Carso.

Dalle 8 alle 12 devia allo stesso modo anche verso via Bergognone.

Bus 84:

Fa servizio tra San Donato e via Cadore/via Spartaco.

Da qui, devia fino a Porta Romana M3 e ferma in corrispondenza delle linee 62 e 65.

Passa da via Cadore, piazzale Libia, via Tiraboschi, piazza Buozzi e via Crema.

Bus 85:

Fa servizio tra Bolivar M4 e Pagano.

Da qui devia fino a Conciliazione.

Non passa da largo Quinto Alpini, Cadorna, Cairoli, Montenapoleone, piazza Cavour, via Senato, via Visconti di Modrone e largo Augusto.

Bus 94:

Fa servizio tra Sant’Ambrogio M2 e via Visconti di Modrone.

Salta le fermate tra via Visconti di Modrone e Porta Volta.

