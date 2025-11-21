Incidente muletto

Schiacciato da un muletto, camionista muore nel milanese

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Lombardia.

E’ successo a Gessate nel milanese. Un uomo di 61 anni è morto durante le operazioni di scarico in una ditta di recupero materiali di scarto. E’ rimasto schiacciato tra il camion con cui era giunto e un muletto che si è ribaltato.  È accaduto poco dopo le 11.30: dopo l’allarme degli operai sono giunti i soccorritori, che però hanno potuto soltanto constatare il decesso. Un collega è stato portato all’ospedale in stato di shock.  Sul posto la Polizia Locale di Gessate e l’Ats.

