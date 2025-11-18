UE, Fontana: fondi coesione e PAC, 1 miliardo in meno per la Lombardia

“L’Europa prevede sostanzialmente una riduzione, sia per quanto riguarda i fondi di coesione, sia per quanto riguarda la Pac, la politica agricola comune.

I nostri fondi di coesione erano in questo settennato 3 miliardi e mezzo, la Pac 900 milioni: le previsioni sono di una riduzione complessiva di circa un miliardo”.

Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, nel corso del suo intervento all’evento conclusivo del tour ‘Lombardia Protagonista – Qui Puoi’ questa mattina a Palazzo Lombardia. Fontana ha sottolineato le ragioni della nuova ripartizione delle risorse: “Non perché ci sia stata una riduzione del bilancio europeo, ma perché queste risorse, che non vengono più inserite nei fondi di coesione e della Pac, vengono trattenute dalla Commissione, che a suo arbitrio e a sua decisione stabilirà come investirle e come distribuirle”.

Il presidente ha poi contestato “la decisione che purtroppo si continua a ripetere che i fondi di coesione non siano più dati direttamente alle Regioni, perché possano promuovere quel tipo di sviluppo che sul loro territorio ritengono essere il migliore, ma vengano date allo Stato centrale che procede poi a distribuirle. Questa sarebbe una cosa assolutamente che non possiamo accettare, perché verrebbero meno le principali iniziative che possiamo fare qui in Regione Lombardia, ma soprattutto non ci sarebbe l’opportunità di proseguire quella collaborazione che sta dando dei risultati ottimi”.