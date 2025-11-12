San Siro, Aler: sgombero abusivi da 5 alloggi in via Morgantini

“Sono stati liberati da occupazioni abusive 5 alloggi in via Morgantini, nel cuore del quartiere San Siro. Le operazioni di sgombero si inseriscono in un più complesso piano di riqualificazione avviato sull’intero caseggiato. Infatti, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia di oltre 3 milioni di euro, sono in corso importanti opere di ristrutturazione sul complesso che ospita oltre 70 famiglie”.
Lo comunica Aler Milano. “Ringrazio le Forze dell’Ordine per la preziosa collaborazione che sta permettendo ad Aler Milano di intervenire con assiduità per riportare la legalità nei quartieri, specialmente in zone critiche come San Siro.”
Commenta così, il presidente di Aler Milano Alan Rizzi. “Questo intervento per la sicurezza nell’edificio di via Morgantini 5, conferisce valore aggiunto ai lavori di riqualificazione in corso, finanziati da Regione Lombardia”.
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845