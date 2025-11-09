L’AUTUNNO A TERME DI SATURNIA TRA SAPORI TOSCANI E BENESSERE

Due gli appuntamenti speciali: Sabato 8 e 22 Novembre con degustazioni di olio extravergine combinate a rituali di benessere, pratiche di meditazione e lettura di cristalli

Saturnia, novembre 2025 – Con l’arrivo di novembre, Terme di Saturnia Natural Destination, tempio di longevity naturale immerso nel cuore della Maremma Toscana e parte del gruppo Terme & Spa Italia, diventa il rifugio ideale dove il calore delle sue acque termali incontra i colori autunnali delle colline maremmane. In questa stagione, il Parco Termale di Saturnia invita i suoi ospiti a vivere esperienze sensoriali che celebrano il benessere, i sapori toscani e le pratiche di meditazione.

Protagonista indiscusso è l’olio di oliva: prezioso dono della natura, delizia per il palato e alleato gentile della pelle, capace di nutrirla e proteggerla con dolcezza. In questo percorso di benessere, il gusto dell’olio extravergine si fonde armoniosamente con la meditazione, creando un incontro perfetto tra corpo e mente, tra energia e quiete interiore.

Sabato 8 novembre – Olive Oil Tasting e Wellness

Un’intera giornata dedicata all’oro verde del territorio. Si parte al mattino con il Relax Visage alle 11:00, un trattamento viso rigenerante che dona freschezza e luminosità alla pelle grazie alle straordinarie proprietà dell’acqua termale di Saturnia, seguito dal Mud Mask alle 12:15, per purificare e nutrire delicatamente il volto. Si prosegue alle 13:30 con un pranzo a tema “Il Gusto della Maremma”, un viaggio culinario tra ingredienti freschi e a km 0 che esaltano i sapori autentici del territorio, dall’olio extravergine alle verdure di stagione, legumi e altre specialità locali. Nel pomeriggio, alle 14:00, gli ospiti potranno lasciarsi avvolgere dalle armonie profonde del Sound Bath, seguite dalla Meditazione Guidata alle 14:30, per vivere momenti di consapevolezza e silenzio. Alle 15:00 è in programma Acqua Flow, un’attività di fitness acquatico consapevole che favorisce leggerezza e armonia del corpo. Alle 15:30 si svolgerà la Cerimonia del Cacao, un rito ispirato alle tradizioni Maya, pensato per risvegliare l’energia vitale e creare uno spazio di profonda connessione interiore. Dalle 16:00 alle 17:00, sarà possibile partecipare alla degustazione guidata dell’Olio Nuovo e dei Sapori di Maremma, in collaborazione con l’azienda La Dolce Vita, accompagnata dal miele, per scoprire aromi e storie racchiuse in ogni goccia di questo “oro verde”. Tutte le attività, ad eccezione del pranzo a tema, sono incluse nel biglietto d’ingresso al Parco Termale e al Club.

Sabato 22 novembre – Meditazione d’autunno: il benessere parte da dentro



Con l’arrivo dell’autunno, il Parco Termale di Saturnia si trasforma in un luogo di quiete e riflessione, dove la natura invita a rallentare e ritrovare l’equilibrio interiore. Sabato 22 novembre, questa atmosfera accogliente farà da cornice a una giornata dedicata al benessere profondo, con momenti di ascolto, gusto e connessione. La giornata inizia alle 11:00 con il Relax Visage, un trattamento viso che restituisce freschezza e luminosità alla pelle, seguito dalla Loyly Experience alle 12:00, il rituale di sauna ispirato alla tradizione finlandese che purifica e rivitalizza i sensi. Alle 13:00 è previsto il pranzo a tema “Odori del Bosco”, un percorso gastronomico che celebra i prodotti della stagione, dai funghi e castagne alle erbe spontanee e altri ingredienti locali a km 0, per nutrire corpo e anima. Nel pomeriggio, alle 14:00, le vibrazioni profonde del Sound Bath avvolgono gli ospiti, seguite dalla Meditazione Guidata alle 14:30, per ritrovare calma e centratura interiore. Alle 15:00 si svolge Acqua Flow, un’attività di fitness acquatico dai movimenti dolci e fluidi, mentre dalle 15:30 alle 16:00 è in programma la degustazione sensoriale dell’Olio Extravergine d’Oliva dell’Azienda Agricola Scovaventi, accompagnata da una selezione di formaggi locali, per celebrare i sapori dell’autunno toscano. La giornata prosegue con il Sound Bath alle 16:15, offrendo un ultimo momento di armonia e rilassamento. Dalle 14:00 alle 17:00, inoltre, il silenzio del parco diventa il teatro di una lettura speciale dei cristalli, pietre cariche di energia e storie antiche. Ogni partecipante è invitato a scegliere una gemma, lasciandosi guidare dalle sue vibrazioni sottili in un dialogo intimo con se stesso, tra silenzi, respiro e luce, per un’esperienza di consapevolezza che si trasforma in un viaggio personale verso l’equilibrio. Tutte le attività, ad eccezione del pranzo a tema, sono incluse nel biglietto d’ingresso al Parco Termale e al Club.

Nel mese di novembre, Terme di Saturnia amplia il proprio universo di benessere con l’introduzione di nuove cerimonie e pratiche sensoriali ispirate alla natura, al respiro e al ritmo interiore.

Tra le novità, lo Yoga del Risveglio, una pratica dolce che accompagna il corpo e la mente in un risveglio graduale e armonico; il Sound Bath, un’immersione meditativa nelle vibrazioni di strumenti ancestrali – campane tibetane, tamburi, sonagli e suoni della natura – che aiutano a sciogliere tensioni e ritrovare equilibrio; e la Loyly Experience, ispirata alla tradizione finlandese dell’Aufguss, dove calore e aromi naturali si fondono in un rituale di purificazione profonda. Il Relax Visage, dedicato alla cura del viso, restituisce luminosità e freschezza grazie alle straordinarie proprietà dell’acqua termale di Saturnia e al suo prezioso Bio-Plancton. Completano l’esperienza la Meditazione Guidata, che invita a ritrovare centratura e calma interiore, e l’Acqua Flow, attività di fitness acquatico consapevole che unisce movimento fluido e respiro in un dialogo armonico con l’acqua. Queste nuove cerimonie di benessere arricchiscono l’offerta di Terme di Saturnia, confermandola come un luogo dove il benessere si vive in ogni dettaglio, tra natura, energia e quiete.

Inoltre, Terme di Saturnia propone una speciale promozione Club, pensata per offrire un’esperienza di benessere autentica e completa. Valida dal lunedì al giovedì, l’ingresso giornaliero al Club diventa l’occasione perfetta per ritrovare equilibrio e dedicare tempo a ciò che conta davvero. Gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore delle acque termali della Sorgente, concedersi momenti di relax nelle stanze indoor e rigenerarsi con i rituali della sauna finalndese. Lettini e angoli dedicati e l’accesso al Parco Termale con piscine termali all’aperto, vasche idromassaggio, percorsi vascolari, sauna e argillarium, completano l’esperienza, per godere pienamente di una giornata di benessere immersi nella natura della Maremma.

Per maggiori informazioni e prenotazione: Novembre al Parco Termale di Terme di Saturnia