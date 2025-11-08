Galà Lirico con orchestra: concerto di Art&Music Insieme domenica 9 novembre

Domenica 9 novembre h16:30 a Milano presso la Chiesa della Medaglia Miracolosa

L’associazione milanese Art&Music Insieme torna nella Chiesa della Medaglia Miracolosa, in via Fratelli Rosselli 6 a Milano, in zona Corvetto, per un concerto interamente dedicato alla grande lirica italiana.

In programma, celebri brani tratti dalle opere La Bohème, Madama Butterfly, Tosca di Giacomo Puccini e Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. I solisti Ekaterina Adamova, soprano e Dario Prola , tenore, saranno accompagnati dall’orchestra “Amuris” diretta dal M° Giuseppe Famularo, che eseguirà anche il Preludio de La traviata di Giuseppe Verdi e l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Un’occasione unica per appassionati e non di ascoltare arie e duetti famosi dal vivo con la presenza dell’orchestra. Ricordiamo che l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa è sostenuta dal Municipio 4 del Comune di Milano e da Regione Lombardia e vanta anche numerosi sponsor privati, tra i quali il comitato Mi’mpegno, le associazioni Airse, Uguali X i Figli e altri enti importanti, presenti in locandina.

Dopo il concerto di musica lirica sacra del 19 ottobre scorso, presso il Santuario Diocesano dedicato al Beato Don Carlo Gnocchi, che ha registrato una grande affluenza di pubblico, confermando la popolarità dell’Associazione, Art&Music Insieme ripropone questa volta il suo repertorio tipico, improntato alla musica lirica dei grandi compositori, soprattutto italiani. Per la gioia del pubblico…

Galà Lirico con orchestra di Art&Music Insieme

Domenica 9 novembre h 16:30-Chiesa della Medaglia Miracolosa, via Fratelli Rosselli 6– Milano

Per informazioni:

Cell. n. 349 860 9353

E-mail: artemusic.insieme@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/events/450237713994127/