Acconciature per il giorno del SI

Se c’è un momento in cui ogni dettaglio deve essere perfetto, è proprio quello del matrimonio. E chi potrebbe aiutarci a esprimere la nostra bellezza al meglio se non Grace, la nostra hair stylist di fiducia? Con una manualità da artista, Grace ci trasporta in un viaggio straordinario nel mondo delle acconciature nuziali.

Quando si parla di matrimoni, le emozioni sono a mille: l’eccitazione, l’ansia, la gioia… e poi c’è quel fatidico giorno in cui tutti gli occhi sono puntati su di noi. Da come ci vestiamo a come portiamo i capelli, tutto deve essere perfetto.

Ma come scegliere l’acconciatura perfetta per il grande giorno? Grace suggerisce di considerare diversi fattori. Prima di tutto, il tema del matrimonio. Che sia un rustico matrimonio in campagna o un elegante ricevimento in una villa storica, l’acconciatura deve riflettere lo stile dell’evento. Una sposa boho chic potrebbe optare per trecce morbide adornate da fiori freschi, mentre una sposa classica potrebbe prediligere uno chignon semplice ma raffinato, decorato con un prezioso pettine di perline.

Un altro aspetto fondamentale è la forma del viso. Grace spesso dice: “I capelli possono cambiare l’intero aspetto del tuo viso!” Ed è vero! Se hai un viso tondo, potresti voler evitare tagli troppo corti, mentre un viso ovale offre una maggiore libertà di scelta. Grace consiglia sempre di sperimentare diverse acconciature prima del giorno del matrimonio, magari programmando un servizio di prova. E non preoccupatevi se non siete abituate a portare i capelli raccolti; ogni acconciatura comoda e adatta a ogni personalità.

Ma parliamo dei dettagli! La bellezza delle acconciature da sposa risiede nei particolari: fermagli, fiori, veli. Questi accessori possono trasformare anche l’acconciatura più semplice in qualcosa di speciale . “Un velo lungo può dare un tocco drammatico,” , “mentre una coroncina floreale aggiunge un’atmosfera romantica.” È fondamentale che ogni dettaglio lavori in armonia. Un consiglio prezioso mi fu donato dal Re delle passerelle Giorgio Armani, che passeggiando nel back stage di un suo evento anni 90, mi suggerì di allungare i capelli ad una modella che li aveva super corti ed io ” Ma come?”, lui molto pratico mi disse: “spuma in dietro su tutta la testa e aggiungi qualche coda o treccia o ciocca”, da lì iniziai così a sperimentare nuove pettinature e le clienti sembravano letteralmente impazzite!

Quindi, facciamo tesoro di tutti i consigli!

Grace è contattabile al numero +39 334 6409241 solo wup.