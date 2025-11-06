ACI: Domenica Gran Tour “Ruote nella Storia” dedicato alle Olimpiadi

La kermesse itinerante di Aci Storico ‘Ruote nella Storia’ domenica prossima approda a Milano. Organizzata da Automobile Club Milano con la collaborazione di Coni Lombardia, l’edizione 2025 della manifestazione sportiva di auto d’epoca è dedicata ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

“Gli equipaggi transiteranno davanti ai grandi palcoscenici dello Sport milanese, rendendo omaggio alle strutture e alle società sportive storiche ambrosiane, con traguardo all’Autodromo Nazionale Monza. – spiegano gli organizzatori – La partenza è fissata alle ore 10 dalla sede di Ac Milano, in corso Venezia. Le vetture d’epoca attraverseranno le vie centrali della città lungo l’itinerario Piscina Cozzi, Arena Civica, Velodromo Vigorelli, Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, Palalido, Ippodromo SNAI San Siro, Stadio Giuseppe Meazza di San Siro e, infine, raggiungeranno l’Autodromo Nazionale Monza.

All’interno dell’Ippodromo, che dal 1999 ospita il Cavallo di Leonardo, una delle statue equestri più grandi a livello mondiale, gli equipaggi faranno una sosta prima di ripartire per completare il percorso del Grand Tour. Le Società sportive coinvolte sono: Circolo della Spada Mangiarotti, Atletica Riccardi, Rhinos Milano American Football, Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, Urania Basket Milano, Powervolley Milano.

L’arrivo all’Autodromo Nazionale Monza è previsto alle ore 12.30. All’interno del circuito brianzolo, oltre alla parata delle vetture storiche in pista, è prevista la commemorazione di Arturo Mercanti, il direttore di Automobile Club Milano che nel 1922 coordinò l’ideazione, la progettazione e la realizzazione della pista monzese, sede storica del Gran Premio d’Italia e terzo autodromo permanente più antico al mondo, dopo quello inglese di Brooklands, del 1907 e ora non più in uso e quello nordamericano di Indianapolis, del 1909.

Tra le 50 vetture d’epoca iscritte, oltre ai numerosi modelli iconici dell’Alfa Romeo Giulietta, spiccano la Lancia Augusta vincitrice della Targa Florio 1937, la Triumph TR2 Long door Le Mans, la Ferrari Daytona del 1971, la Ferrari 512 TR, la Maserati 3500 GT Touring e la Ferrari 308 GTB Vetroresina”.