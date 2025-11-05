Forza Italia: Convegno “Milano, trasparenza e visione urbanistica” 6 Novembre – Hotel Cavalieri

Un’occasione di confronto istituzionale e tecnico di grande interesse si terrà a Milano domani, 6 novembre, a partire dalle ore 16:00, presso la Sala Carmagnola dell’Hotel dei Cavalieri in Piazza Missori 1.

Promosso da Forza Italia, l’evento intitolato “Milano, trasparenza e visione urbanistica” vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico nazionale e locale, tra cui Ministri, Sottosegretari, Senatori e l’intera classe dirigente del partito in Lombardia.

Il programma è articolato in due momenti chiave:

Tavoli Tecnici (v. locandina 1) – coordinati dall’ On. Cristina Rossello e dal Dott. Fabrizio De Pasquale , vicesegretario cittadino, coinvolgeranno Ordini professionali, Associazioni di categoria e personalità tecniche, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete per garantire legalità e chiarezza amministrativa nei processi di trasformazione urbana.

(v. locandina 1) – coordinati dall’ , vicesegretario cittadino, coinvolgeranno Ordini professionali, Associazioni di categoria e personalità tecniche, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete per garantire e nei processi di trasformazione urbana. segue un Convegno politico-istituzionale presentato dall’On. Cristina Rossello e dall’On. Alessandro Sorte con figure di spicco del partito, fra cui il Sen. Maurizio Gasparri e gli On. Letizia Moratti, Gabriele Albertini e Massimiliano Salini (v. locandina 2)

L’incontro rappresenta una grande opportunità per approfondire le proposte di Forza Italia per un’amministrazione più efficiente e un futuro urbanistico sostenibile e trasparente per la nostra città.