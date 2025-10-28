I Seniores di Forza Italia rafforzano la propria organizzazione: protagonisti della crescita del partito

Il Movimento Seniores di Forza Italia rappresenta oltre il 30% degli iscritti e costituisce da anni uno dei perni della vita politica del partito. Non una componente accessoria, ma una forza reale che, con radici profonde, tiene viva l’eredità liberale e moderata di Silvio Berlusconi e la traduce in impegno costante e presenza capillare sul territorio.

La decisione di rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa segna oggi un passaggio fondamentale: i Seniores intendono confermare la loro centralità nell’azione politica di Forza Italia e ribadire che il loro contributo è decisivo per raggiungere l’obiettivo del 20%, traguardo che il partito può e deve porsi nei prossimi anni.

«I Seniores – dichiara Ernesto Pianetta, Coordinatore nazionale – continuano ad essere una presenza concreta, vitale e propositiva all’interno di Forza Italia. Non ci accontentiamo di testimoniare: vogliamo incidere. Il nostro impegno è rivolto a difendere i diritti della terza età, a promuovere progetti a favore degli anziani in tutte le amministrazioni e a rafforzare la solidarietà fra generazioni, creando ponti e non barriere. Come ci ha insegnato Silvio Berlusconi, la politica non può essere solo gestione, ma anche passione e capacità di sognare. E il nostro sogno oggi è un Forza Italia forte, autorevole e radicato».

In quest’ottica si colloca la nomina di Stefano De Caro, finora Coordinatore dei Seniores della Lombardia, a Responsabile organizzativo nazionale: una scelta che rappresenta la volontà di dare ulteriore coesione e forza a un movimento già ampiamente diffuso sul territorio.

«Continuerò a contribuire con orgoglio e determinazione – afferma De Caro – mettendo la mia esperienza al servizio di un progetto che considero fondamentale per il futuro di Forza Italia. Rafforzeremo la nostra rete in tutte le regioni, dando centralità all’ascolto e trasformando le idee dei nostri iscritti in iniziative concrete. L’Italia ha bisogno di una politica che non lasci indietro nessuno: noi Seniores raccogliamo questa eredità con responsabilità e la trasformeremo in azione quotidiana. Il nostro obiettivo è chiaro e non arretreremo: portare Forza Italia al 20%.»

Il rafforzamento della struttura dei Seniores non è dunque un atto formale, ma una scelta di sostanza che punta a valorizzare il patrimonio di esperienza, passione e radicamento che questa componente porta in dote. Una scelta che guarda al futuro senza dimenticare la lezione di Silvio Berlusconi: costruire una politica inclusiva, liberale, moderata e capace di affrontare con coraggio le sfide del domani.